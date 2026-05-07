    • 7 de mayo de 2026 - 12:14

    Conmoción por el hallazgo de un hombre muerto dentro de un auto en el estacionamiento de un supermercado

    La víctima fue reconocida como Mariano Hugo Regojo, de 52 años. La principal hipótesis es que se quitó la vida y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

    El estacionamiento del supermercado donde encontraron muerto al hombre. (Foto: Google Street View).

    El estacionamiento del supermercado donde encontraron muerto al hombre. (Foto: Google Street View).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hay conmoción: encontraron muerto a un hombre dentro de un auto en el estacionamiento de un supermercado en el partido de Lomas de Zamora. La principal hipótesis es que se quitó la vida y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

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    Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 13:00 de este miércoles en la intersección de Oliden y Díaz Vélez, cuando empleados del Carrefour escucharon una detonación en el playón de estacionamiento. Al acercarse, vieron que en el interior de un Toyota Yaris azul se encontraba un hombre tirado sin vida.

    La víctima fue reconocida como Mariano Hugo Regojo, tenía 52 años, vivía en Lanús y era empleado. Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar tras un llamado al 911 y, al constatar la situación, dio aviso a la UFI y J N° 11 de Lomas de Zamora, que intervino en el caso.

    En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y un médico forense, quienes confirmaron que Regojo tenía una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida a la altura de la sien.

    Junto al cuerpo, los peritos secuestraron una pistola calibre 9 mm marca SIG Sauer con 10 municiones en el cargador y un casquillo en el interior del Yaris. También secuestraron documentación personal y el celular de la víctima.

    La fiscalía ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados en la escena y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente. Además, se tomaron medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

    El caso quedó caratulado como suicido, aunque la Justicia continúa con la investigación para descartar otras hipótesis y reconstruir los momentos previos al trágico desenlace.

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