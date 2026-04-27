Un piloto estaba a punto de largar un rally en Bolivia cuando un sujeto le disparó y lo mató

El piloto José Pedro Rojas se encontraba dentro de su auto, listo para correr en la categoría SXS Racing, cuando un hombre bajó de una camioneta y le disparó.

Un piloto fue baleado y murió, mientras que el copiloto se encuentra internado.

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El automovilismo sudamericano quedó conmocionado por un hecho sin precedentes ocurrido el domingo en Bolivia. El piloto José Pedro Rojas fue asesinado a tiros mientras participaba del Rally Nueva Santa Cruz, que fue suspendido de inmediato tras lo ocurrido. El copiloto resultó herido y permanece internado en una clínica de Santa Cruz de la Sierra.

Según el relato de testigos, el competidor que competía bajo el seudónimo “Pedro Pablo” se encontraba dentro de su vehículo, un Can-Am X3 con el número 11, listo para largar en la categoría SXS Racing, cuando un hombre bajó de una camioneta y disparó en reiteradas ocasiones.

El piloto fue auxiliado de inmediato por personas presentes en el lugar y trasladado para recibir atención médica; sin embargo, horas más tarde se confirmó su muerte.

Conmoción en el rally de Santa Cruz: suspendieron la carrera tras el crimen El hecho generó conmoción entre participantes, organizadores y público en la segunda fecha del campeonato departamental. Ante la gravedad de la situación, la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz dispuso la suspensión inmediata de la competencia.

“Se da por finalizado el Rally Santa Cruz, todos los autos que están en reagrupamiento quedan liberados. Se informará qué día será la premiación”, fue el comunicado difundido por las autoridades de la competencia, de acuerdo a diversos medios locales.