    • 27 de abril de 2026 - 13:57

    Milagro en el cerro: un bebé de 15 meses cayó por un barranco y se salvó de milagro

    La Justicia investiga si la apertura de la mochila de transporte fue accidental o negligencia.

    La zona de la caída..

    La zona de la caída..

    Foto:

    Lo que pudo ser una tragedia terminó en un verdadero milagro en las alturas del Cerro Ventana, en Bariloche. Un bebé de apenas 15 meses de vida permanece internado en observación, pero afortunadamente fuera de peligro, luego de protagonizar una caída de 15 metros tras abrirse la mochila especial en la que era trasladado por sus padres.

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    El director del Hospital Zonal, Víctor Parodi, llevó tranquilidad en diálogo con Cadena 3, confirmando que el pequeño se encuentra estable. "Se le realizaron estudios complementarios y el estado general es bueno; presenta un traumatismo facial con contusiones y algunas coloraciones lógicas por el impacto", detalló el médico.

    Dada la corta edad del paciente y la “cinética del evento” —la fuerza y forma en la que se produjo el desplazamiento por la pendiente—, el equipo médico decidió mantener al niño en sala común para evaluar su evolución durante las próximas horas.

    Mientras el bebé se recupera, el caso ya tomó carriles legales. La Justicia local inició una investigación de oficio para determinar las causas exactas del hecho.

    El foco está puesto en el sistema de sujeción de la mochila de montaña: los peritos buscan establecer si se trató de un fallo técnico imprevisible o si existió algún tipo de negligencia en la seguridad del traslado por parte de los adultos responsables.

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