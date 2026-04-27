    • 27 de abril de 2026 - 10:55

    Zoofilia en San Juan: condenaron a una joven por grabarse abusando sexualmente de su perro y no irá a la cárcel

    La joven sanjuanina fue sentenciada a 15 días de prisión condicional luego de admitir que tenía videos y fotografías de zoofilia.

    El hecho de zoofilia fue juzgado este lunes en Tribunales.&nbsp;

    El hecho de zoofilia fue juzgado este lunes en Tribunales. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un aberrante caso de zoofilia salió a la luz en San Juan y terminó con la condena de una joven identificada con el apellido Campillay Jaque, quien fue hallada responsable de grabarse y fotografiarse mientras abusaba sexualmente de su perro. La mujer recibió una pena de 15 días de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel.

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    Aberrante hecho de zoofilia en San Juan

    La audiencia de juicio abreviado por maltrato animal se realizó este lunes a primera hora de la mañana, bajo un fuerte hermetismo judicial, y estuvo a cargo de la jueza Celia Maldonado de Álvarez, con la presencia del fiscal Alejandro Mattar, por la UFI Genérica y un representante de la defensoría oficial. Allí, la imputada reconoció los hechos y aceptó su responsabilidad penal por el delito de maltrato animal, previsto en la Ley 14.346.

    Según trascendió, en el teléfono celular de la acusada encontraron alrededor de ocho videos y más de 30 archivos entre fotografías y capturas de contenido sexual junto al animal, lo que fue considerado por la Justicia como un grave caso de bestialidad y crueldad extrema.

    El expediente no se originó por una denuncia directa por maltrato animal, sino a partir de otra investigación tramitada en la UFI ANIVI por abuso sexual. En esa causa, la pareja de Campillay Jaque fue condenada mediante un juicio abreviado, y durante el secuestro y peritaje del celular de la mujer surgió el material que permitió descubrir el caso.

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