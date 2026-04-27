    • 27 de abril de 2026 - 10:29

    Estos son los tres hombres que cayeron con armas en Caucete: llevaban un rifle, un revólver y una pistola

    Fueron detenidos durante un operativo de prevención en calle Juan José Bustos, en Caucete. Trataron de ocultar las armas cuando vieron a los efectivos.

    Los tres detenidos con armas de fuego en Caucete.&nbsp;

    Los tres detenidos con armas de fuego en Caucete. 

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    Los aprehendidos fueron identificados como Florencio Antonio Yanzon, de 40 años, domiciliado en barrio Guayaguas de Caucete; Carlos Adrián Sheffer, de 58 años, con domicilio en Colonia Barón, provincia de La Pampa; y Rodrigo Holgado, de 37 años, domiciliado en Santa Rosa, también en La Pampa.

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    Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, efectivos del Comando Radioeléctrico Este realizaban recorridas de prevención y seguridad por la zona del barrio Los Olivos cuando observaron un Fiat Uno blanco en el que viajaban los tres sospechosos.

    Al advertir la presencia policial, los ocupantes comenzaron a mostrarse nerviosos y realizaron movimientos extraños dentro del rodado, como si intentaran esconder elementos. Esa actitud llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron detener la marcha del vehículo y solicitar que descendieran.

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    Al acercarse, los policías vieron a simple vista un rifle apoyado en el asiento trasero y varias balas en el piso del auto. Ante esa situación realizaron un registro de urgencia y encontraron otras dos armas de fuego ocultas debajo de los asientos delanteros.

    Las armas encontradas en Caucete

    Entre los elementos secuestrados había un rifle calibre 22, cargador, seis municiones, una mira telescópica y un silenciador; un revólver calibre 38, con ocho municiones; y una pistola marca Bersa modelo Thunder Pro Mini, cargador y diez municiones calibre 40.

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    Como los ocupantes no pudieron justificar la procedencia de las armas ni contaban con la habilitación correspondiente para su tenencia, fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a sede policial.

    La causa quedó en manos del Sistema Especial de Flagrancia, con intervención de la fiscal coordinadora Virginia Branca, el fiscal de turno Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal José Quiroga.

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