    • 23 de abril de 2026 - 17:39

    Caucete: desbarataron dos puntos de venta ilegal de aves autóctonas y rescataron 17 ejemplares

    Operativos de la Policía Rural permitieron secuestrar fauna protegida y más de 30 jaulas. Un hombre quedó vinculado a la causa contravencional.

    Las aves rescatadas por la Policía en dos operativos realizados en Caucete.

    Las aves rescatadas por la Policía en dos operativos realizados en Caucete.

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    Un operativo encabezado por la Unidad Rural Nº 3 Los Médanos permitió desarticular dos puntos de comercialización ilegal de aves autóctonas en el departamento Caucete. Como resultado de los allanamientos, se rescataron 17 ejemplares y se secuestraron más de 30 jaulas y elementos utilizados para la captura.

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    Los procedimientos se realizaron tras una investigación previa que detectó la actividad ilícita en dos domicilios. Con órdenes emitidas por la jueza de Paz Luciana Salva, el personal policial avanzó con los allanamientos en el Barrio Ruta 20 y en Villa Dolores, donde se constató la tenencia y presunta venta de distintas especies protegidas.

    En el domicilio del Barrio Ruta 20, los efectivos secuestraron aves como siete colores, calandria, cardenales amarillos, chamichín y corbata, además de una importante cantidad de jaulas de madera y hierro, transportines y elementos de cría.

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    Por su parte, en Villa Dolores, se incautaron ejemplares de cabecita negra, diuca, cardenal amarillo, chamuchín y venteveos, junto con jaulas, trampas tipo “cabildo” y transportadores utilizados para el traslado de las aves.

    En total, el operativo permitió recuperar 17 aves autóctonas que eran mantenidas en cautiverio de manera ilegal, además de más de 30 elementos vinculados a su captura y comercialización.

    En el marco de las actuaciones, un hombre mayor de edad, identificado de apellido Acuña, quedó vinculado a una causa contravencional. Las aves rescatadas serán evaluadas para su posterior reinserción en su hábitat natural, mientras que la investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas en esta actividad ilegal.

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