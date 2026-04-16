    • 16 de abril de 2026 - 14:31

    Caucete y la Difunta Correa: el Concejo destacó las obras del paraje emblemático

    El Concejo Deliberante de Caucete reconoció las obras en la Difunta Correa y resaltó su valor cultural, turístico y religioso para San Juan.

    Las obras en la Difunta Correa en Caucete fueron destacadas por el Concejo Deliberante por su impacto turístico y cultural.

    Las obras en la Difunta Correa en Caucete fueron destacadas por el Concejo Deliberante por su impacto turístico y cultural.

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    El reconocimiento a la Difunta Correa en Caucete sumó un nuevo respaldo institucional. El Concejo Deliberante del departamento destacó las obras realizadas en el paraje, subrayando su importancia como uno de los principales atractivos turísticos, culturales y religiosos de la provincia.

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    La iniciativa pone en valor las mejoras desarrolladas en el santuario y su entorno, consideradas clave para fortalecer la infraestructura y la experiencia de los miles de visitantes que llegan cada año. Además, se remarcó el rol del sitio como símbolo identitario de San Juan.

    Caucete y la Difunta Correa: obras con impacto turístico

    Desde el Concejo Deliberante de Caucete destacaron que las obras no solo apuntan a mejorar las condiciones del lugar, sino también a potenciar el desarrollo económico regional a través del turismo.

    El paraje de la Difunta Correa es uno de los puntos más visitados de la provincia y concentra actividades vinculadas al turismo religioso, comercial y cultural. En ese marco, las intervenciones buscan acompañar el crecimiento sostenido de visitantes y mejorar los servicios.

    Caucete y la Difunta Correa: valor cultural e identidad

    El reconocimiento también hace foco en el valor simbólico del santuario. La Difunta Correa representa una de las expresiones de fe popular más importantes del país y forma parte del patrimonio cultural sanjuanino.

    Las obras destacadas contribuyen a preservar ese legado y a consolidar el lugar como un punto de referencia a nivel nacional. Además, refuerzan la conexión entre tradición, turismo y desarrollo local.

    En este contexto, desde el ámbito legislativo departamental remarcaron la necesidad de seguir impulsando políticas que acompañen el crecimiento del sitio, garantizando su conservación y fortaleciendo su rol dentro del circuito turístico de San Juan.

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