Caucete lanza una propuesta turística para conocer el departamento sobre ruedas: conocé cómo participar

Este 30 de mayo, el municipio de Caucete pondrá en marcha 'Bicitando Caucete', una propuesta de turismo sustentable y vida saludable.

El sábado arranca en Caucete la nueva propuesta turistica de cicloturismo con visitas a diferentes lugares.

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Una nueva forma de descubrir los rincones del departamento se pone en marcha en Caucete. Se trata de "Bicitando Caucete", una atractiva propuesta que invita a vecinos y visitantes a calzarse el casco, preparar la bicicleta y sumarse a una tarde diferente, pensada para conectar con la identidad caucetera desde el movimiento y la vida saludable.

La cita está programada para este sábado 30 de mayo a las 14. El punto de encuentro y partida será en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), ubicada sobre la calle Paula Albarracín de Sarmiento, justo detrás de la estación de servicio YPF.

483798138_630610549601173_573670885020148291_n La primera edicion del 'Bicitando Caucete' incluirá una visita a la Granja Econatur, en Caucete.

La actividad es totalmente gratuita, aunque desde la organización advirtieron que los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente a través de un enlace disponible en las redes sociales del municipio.

El itinerario del cicloturismo en Caucete El circuito de este sábado fue diseñado para combinar la belleza del paisaje urbano y rural con el potencial de la producción local. Quienes participen de la pedaleada visitarán tres puntos clave: