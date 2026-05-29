    • 29 de mayo de 2026 - 08:19

    Caucete lanza una propuesta turística para conocer el departamento sobre ruedas: conocé cómo participar

    Este 30 de mayo, el municipio de Caucete pondrá en marcha 'Bicitando Caucete', una propuesta de turismo sustentable y vida saludable.

    El sábado arranca en Caucete la nueva propuesta turistica de cicloturismo con visitas a diferentes lugares.

    El sábado arranca en Caucete la nueva propuesta turistica de cicloturismo con visitas a diferentes lugares.

    Foto:

    (Gentileza)

    Una nueva forma de descubrir los rincones del departamento se pone en marcha en Caucete. Se trata de "Bicitando Caucete", una atractiva propuesta que invita a vecinos y visitantes a calzarse el casco, preparar la bicicleta y sumarse a una tarde diferente, pensada para conectar con la identidad caucetera desde el movimiento y la vida saludable.

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    La cita está programada para este sábado 30 de mayo a las 14. El punto de encuentro y partida será en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), ubicada sobre la calle Paula Albarracín de Sarmiento, justo detrás de la estación de servicio YPF.

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    La primera edicion del 'Bicitando Caucete' incluirá una visita a la Granja Econatur, en Caucete.

    La primera edicion del 'Bicitando Caucete' incluirá una visita a la Granja Econatur, en Caucete.

    La actividad es totalmente gratuita, aunque desde la organización advirtieron que los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente a través de un enlace disponible en las redes sociales del municipio.

    El itinerario del cicloturismo en Caucete

    El circuito de este sábado fue diseñado para combinar la belleza del paisaje urbano y rural con el potencial de la producción local. Quienes participen de la pedaleada visitarán tres puntos clave:

    • Granja Econatur: un espacio dedicado a la producción sustentable y el contacto con la naturaleza.
    • Tambo "Don Francisco": una parada para conocer de cerca el trabajo diario y la tradición de la actividad tambera en la zona.
    • Playón Deportivo Municipal: un punto de encuentro comunitario que forma parte de la infraestructura social del departamento.

    Requisito obligatorio: Para garantizar la seguridad de todos los ciclistas durante el recorrido, las autoridades recordaron que es indispensable asistir con casco protector.

    Una apuesta que llegó para quedarse

    Lejos de ser un evento único, "Bicitando Caucete" busca consolidarse como un programa regular. Desde el municipio adelantaron que esta propuesta continuará con futuras ediciones, trazando nuevos recorridos que incluirán otros lugares destacados, bodegas y atractivos históricos del departamento.

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