    • 26 de mayo de 2026 - 15:01

    Dos policías le salvaron la vida a una bebé de un año que estaba descompensada y sin respiración

    Efectivos de la Comisaría 37ª asistieron a la pequeña cuando llegó sin respirar a la dependencia policial. La menor fue estabilizada y trasladada al hospital departamental.

    Los dos policías que le salvaron la vida a la bebé de un año.&nbsp;

    Los dos policías que le salvaron la vida a la bebé de un año. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de tensión y desesperación se vivieron durante la madrugada de este martes en Caucete, cuando una bebé de apenas un año fue auxiliada por efectivos de la Comisaría 37ª tras llegar descompensada y sin respirar a la dependencia policial.

    Leé además

    condenaron a el gordo herrera por robar dinero y una camara profesional en chimbas

    Condenaron a "El Gordo Herrera" por robar dinero y una cámara profesional en Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, junto al financista Ariel Vallejo.

    El financista cercano a Tapia presentó un escrito y negó las acusaciones en su contra: "Me declaro inocente"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 horas cuando un hombre de 34 años ingresó a la seccional con su hija en brazos y pidió ayuda de manera urgente al advertir que la pequeña no presentaba signos de respiración.

    Ante la dramática situación, el oficial subinspector Lucas Cortez y el cabo Exequiel Soler actuaron rápidamente e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a la inmediata intervención de los uniformados, la bebé logró responder a los estímulos y recuperar signos vitales.

    Minutos después arribó personal del servicio de emergencias médicas, que trasladó a la menor al Hospital Departamental de Caucete para una mejor atención y control médico.

    Posteriormente, la madre de la niña, de 29 años, confirmó que la pequeña se encontraba estable y fuera de peligro.

    Desde la institución destacaron el compromiso y la preparación constante del personal policial, remarcando que este tipo de intervenciones reflejan la vocación de servicio y la capacitación permanente de los efectivos que actúan en situaciones críticas para proteger la vida de la comunidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El juez Enrique Mattar dijo que no se dio cuenta que había sido impactado por la moto. Imagen recreada con IA. 

    El jueves imputarán al juez Enrique Mattar por el siniestro vial contra un motociclista

    Por Germán González
    La columna de humo se obervaba desde varios kilómetros.

    Incendio en Rivadavia: quema de cubiertas provocó una enorme columna de humo y alarma entre vecinos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Agustín Emanuel Vila junto a otro involucrado mayor de edad y un menor están acusados del robo y abuso sexual en Concepción. El menor detenido habría actuado como campana. 

    Robo y abuso sexual en Concepción: detuvieron al menor que actuó como campana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    lo pararon en un operativo y comenzo a insultar a los policias: iba en una moto robada

    Lo pararon en un operativo y comenzó a insultar a los policías: iba en una moto robada

    Por Redacción Diario de Cuyo