Dos policías le salvaron la vida a una bebé de un año que estaba descompensada y sin respiración

Efectivos de la Comisaría 37ª asistieron a la pequeña cuando llegó sin respirar a la dependencia policial. La menor fue estabilizada y trasladada al hospital departamental.

Los dos policías que le salvaron la vida a la bebé de un año.

Momentos de tensión y desesperación se vivieron durante la madrugada de este martes en Caucete, cuando una bebé de apenas un año fue auxiliada por efectivos de la Comisaría 37ª tras llegar descompensada y sin respirar a la dependencia policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 horas cuando un hombre de 34 años ingresó a la seccional con su hija en brazos y pidió ayuda de manera urgente al advertir que la pequeña no presentaba signos de respiración.

Ante la dramática situación, el oficial subinspector Lucas Cortez y el cabo Exequiel Soler actuaron rápidamente e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a la inmediata intervención de los uniformados, la bebé logró responder a los estímulos y recuperar signos vitales.

Minutos después arribó personal del servicio de emergencias médicas, que trasladó a la menor al Hospital Departamental de Caucete para una mejor atención y control médico.

Posteriormente, la madre de la niña, de 29 años, confirmó que la pequeña se encontraba estable y fuera de peligro.