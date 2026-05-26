    • 26 de mayo de 2026 - 15:40

    Incendio en Rivadavia: quema de cubiertas provocó una enorme columna de humo y alarma entre vecinos

    El siniestro se desató en un descampado cercano al límite con Chimbas y movilizó a Bomberos y efectivos policiales. Investigan si el fuego fue provocado de manera intencional.

    La columna de humo se obervaba desde varios kilómetros.

    La columna de humo se obervaba desde varios kilómetros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante incendio se registró durante la tarde de este martes en un descampado ubicado sobre el Callejón Costa Canal, al sur de calle Benavídez, en el departamento Rivadavia, muy cerca del límite con Chimbas. La intensa humareda negra pudo observarse desde distintos sectores del Gran San Juan y generó preocupación entre los habitantes de la zona.

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    Según las primeras informaciones, el foco ígneo comenzó en un terreno baldío donde había una importante acumulación de neumáticos en desuso. La combustión de las cubiertas alimentó rápidamente las llamas y provocó una densa nube de humo que complicó las tareas iniciales para controlar el fuego.

    Las autoridades sospechan que el incendio habría sido originado de manera intencional, aunque hasta el momento no hay personas detenidas ni confirmación oficial sobre las causas del hecho.

    Ante la magnitud del siniestro, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos junto con efectivos de la Comisaría 23ª, quienes desplegaron un operativo para contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran sectores cercanos.

    La presencia de materiales altamente inflamables obligó a extremar las medidas preventivas mientras se desarrollaban las tareas de extinción. Vecinos del lugar expresaron su preocupación por el temor a que el fuego se expandiera y por el humo que cubrió gran parte del área durante varios minutos.

    Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y el incendio logró ser controlado casi en su totalidad tras un intenso operativo.

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