Incendio en Chimbas: estiman que las pérdidas ascienden a $200 millones

Oficialmente confirmaron que el siniestro en el Parque Industrial ocurrió en la firma Eco San Juan S.A y que sólo se registraron pérdidas materiales, sin heridos o personas afectadas

Estiman que las pérdidas materiales tras el incendio en Eco San Juan S.A. ascienden a $200 millones.

Luego del incendio de gran magnitud registrado esta tarde en el Parque Industrial de Chimbas, fuentes judiciales brindaron los datos recabados hasta el momento tras el siniestro que ha demandado el trabajo de varias dotaciones que esta noche continúan trabajando en el lugar.

Confirmaron que el siniestro se originó en el sector de depósitos de la empresa Eco San Juan S.A. y que de acuerdo al testimonio de un hombre entrevistado por el ayudante fiscal Sebastián Miranda, que intentó sofocar las llamas, el fuego se propagó rápidamente, "debido a la presencia de diversos productos químicos en el sector".

El informe de la UFI Genérica puntualiza que el incendio ocasionó importantes pérdidas materiales, afectando maquinaria, insumos y la estructura del depósito, con un valor estimado de aproximadamente $200.000.000.

En el lugar trabajó uno de los camiones del Cuartel Central de Bomberos, a cargo del Comisario Inspector Jorge Carbajal, además de dotaciones de bomberos voluntarios de Chimbas y de otros departamentos. "Las tareas enfriamiento y control continúan debido a la complejidad de los químicos presentes, confirmándose que no se registraron heridos ni personas afectadas, limitándose las consecuencias únicamente a daños materiales" consingó el informe oficial.