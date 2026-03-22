    • 22 de marzo de 2026 - 21:34

    Incendio en Chimbas: estiman que las pérdidas ascienden a $200 millones

    Oficialmente confirmaron que el siniestro en el Parque Industrial ocurrió en la firma Eco San Juan S.A y que sólo se registraron pérdidas materiales, sin heridos o personas afectadas

    Estiman que las pérdidas materiales tras el incendio en Eco San Juan S.A. ascienden a $200 millones.

    Estiman que las pérdidas materiales tras el incendio en Eco San Juan S.A. ascienden a $200 millones.

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    Daniel Arias
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Confirmaron que el siniestro se originó en el sector de depósitos de la empresa Eco San Juan S.A. y que de acuerdo al testimonio de un hombre entrevistado por el ayudante fiscal Sebastián Miranda, que intentó sofocar las llamas, el fuego se propagó rápidamente, "debido a la presencia de diversos productos químicos en el sector".

    El informe de la UFI Genérica puntualiza que el incendio ocasionó importantes pérdidas materiales, afectando maquinaria, insumos y la estructura del depósito, con un valor estimado de aproximadamente $200.000.000.

    En el lugar trabajó uno de los camiones del Cuartel Central de Bomberos, a cargo del Comisario Inspector Jorge Carbajal, además de dotaciones de bomberos voluntarios de Chimbas y de otros departamentos. "Las tareas enfriamiento y control continúan debido a la complejidad de los químicos presentes, confirmándose que no se registraron heridos ni personas afectadas, limitándose las consecuencias únicamente a daños materiales" consingó el informe oficial.

    Para continuar la investigación, además de la inspección ocular se revisarán cámaras y fotografías tomadas por Bomberos.

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