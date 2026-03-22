    • 22 de marzo de 2026 - 17:49

    Feroz incendio en el Parque Industrial de Chimbas: ardió un galpón con gran cantidad de materiales inflamables

    Una impactante columna de humo se pudo visualizar desde distintos puntos del Gran San Juan. Varias dotaciones de bomberos trabajan enel lugar.

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    incendio chimbas Foto Daniel Arias
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la tarde de este domingo se inició un feroz incendio en el Parque Industrial de Chimbas. Varias dotaciones de bomberos intentan contener las llamas en un galpón en el inmediaciones de calles Benavídez y Bonduel que ardió rápidamente por lo que se estima que en su interior había elementos altamente inflamables. Alrededor del galpón principal también se incendiaron cubiertas y tachos plásticos.

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    La impactante columna de humo se hizo visible desde varios puntos del Gran San Juan. Se desconoce cómo se inició el fuego y no se reportaron heridos, aunque una ambulancia tuvo que asistir a un policía afectado por el humo.

    Según se supo, la instalación pertenece a la empresa "ECO San Juan", que según su sitio web , se dedica a "la prestación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos" . También consigna el listado de residuos con los que trabaja la firma, como "desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados; mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua, o hidrocarburos y agua, desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices; cianuros inorgánicos", entre otros.

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