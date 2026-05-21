Chimbas hará rugir los motores con la Fanafest 2026

La exposición automotriz tendrá lugar en el Parque de Chimbas, con competencias de sonido, autos tuning y paseo gastronómico.

El Parque de Chimbas tendrá competencia de sonido, tuning y limbo, entre otras atracciones

Chimbas recibirá los próximos 23 y 24 de mayo, a partir de las 15:00 horas en el Parque de Chimbas, la Expo Fanafest 2026. Consolidada como la exposición automotriz más grande de Cuyo, tendrá entrada libre y gratuita para toda la familia.

Esta segunda edición de la gran muestra reunirá a prestigiosos clubes de automóviles, expositores destacados y apasionados del motor provenientes de diferentes puntos de la provincia y la región.

Un despliegue de rugidos, diseño y competición El cronograma de actividades de la Expo Fanafest 2026 destaca por su atractiva variedad, diseñada para cautivar tanto a los expertos del sector como al público en general. Entre los principales atractivos se encuentra una imponente exhibición de vehículos, autos clásicos, modificados y de colección, que reflejan la dedicación de los aficionados.

Asimismo, el encuentro contará con la participación estelar de MTM Argentina, entidad encargada de fiscalizar las esperadas competencias de sonido (Car Audio), midiendo la potencia y fidelidad acústica de los sistemas instalados en los vehículos participantes. Los amantes de la personalización estética y de rendimiento automotor podrán deleitarse con las demostraciones de Tuning, las tradicionales pruebas de Limbo (medición de la menor altura de los rodados al suelo) y múltiples sorpresas preparadas por la organización a lo largo de ambas jornadas.

También feria y gastronomía Más allá del despliegue de los motores, la Expo Fanafest 2026 albergará una concurrida feria de emprendedores locales y un amplio patio gastronómico integrado por un espacio de foodtrucks.