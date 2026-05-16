Un hombre fue detenido este viernes en Chimbas luego de ingresar a robar a una planta potabilizadora de OSSE ubicada en el interior del Barrio Mariano Moreno y sustraer un televisor de 32 pulgadas.

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El aprehendido fue identificado como Miguel Ariel Díaz, de 37 años , quien quedó vinculado a una causa que será tramitada mediante el procedimiento especial de flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 10:45 en la planta potabilizadora situada en calle Progreso y Proyectada. En ese momento, el sereno del lugar, Julio César Páez, había salido momentáneamente a realizar una compra en un kiosco cercano, dejando el ingreso cerrado con candado.

[EN CHIMBAS] Así se robó un televisor de una planta potabilizadora y fue detenido pic.twitter.com/9BS7xpy7YM

De acuerdo a la investigación, Díaz habría aprovechado la ausencia del vigilador para violentar el acceso utilizando una barreta y así ingresar al predio. Una vez dentro, sustrajo un televisor marca RCA de 32 pulgadas junto a su control remoto, elementos que ocultó bajo una manta vieja para escapar caminando.

Sin embargo, mientras regresaba al lugar, el damnificado observó al sospechoso trasladando un objeto cubierto que le resultó familiar. Tras dirigirse rápidamente a la planta y comprobar que el candado había sido roto y el televisor faltaba, salió en busca del sujeto.

El sereno logró interceptarlo sobre calle Segundo Sombra, aunque el televisor ya no estaba en poder del sospechoso. Díaz únicamente tenía consigo el control remoto del aparato y se negaba a indicar dónde había escondido el equipo.