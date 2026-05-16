Terror en una cárcel: un preso afirmó que un "espíritu" lo atormentaba y causó revuelo

Un insólito episodio se registró en una cárcel de Santiago del Estero, donde un preso acusado de abuso sexual con acceso carnal aseguró que un “espíritu” lo perseguía y comenzó a golpear las paredes de manera desesperada para intentar resguardarse.

El hecho ocurrió en el Centro Único de Detenidos (CUD) de Atamisqui , que depende de la Comisaría Comunitaria Nº 20, donde se encuentra alojado el imputado, un joven de 23 años de apellido Maldonado, oriundo del paraje Soconcho, en el departamento Atamisqui.

De acuerdo al parte policial, difundido este sábado por El Liberal, el interno comenzó a mostrar conductas inusuales dentro de su celda: hablaba solo frente a las paredes y al lavatorio del baño, y colocaba su mano sobre la frente simulando una visera porque afirmaba que “la luz le molestaba”.

También trascendió que permanecía despierto durante las noches. En ese contexto, golpeaba insistentemente las paredes con los puños , lo que generó preocupación entre otros detenidos y el personal penitenciario.

Al ser entrevistado por los efectivos, el joven manifestó que “estaba siendo buscado por un espíritu” y que necesitaba “buscar resguardo”, asegurando además que temía por su vida.

Qué pasará con el detenido que asegura ser perseguido por un espíritu

Ante esta situación, desde el CUD se solicitó de inmediato un examen médico y psiquiátrico para determinar si el detenido presenta algún trastorno mental o si se trata de una posible simulación.

La causa por abuso sexual con acceso carnal en la que se encuentra imputado Maldonado es investigada por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual. La fiscal recibió el informe del episodio y evaluará las medidas a seguir en relación con el estado de salud mental del acusado.