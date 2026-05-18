Chimbas celebra el Día de la Patria con el fútbol senior: se viene un torneo de grandes deportistas

Este 25 de Mayo, Chimbas de viste de fiesta para conmemorar el aniversario de la Patria con una propuesta que promete emoción, nostalgia y buen fútbol. Se trara del Torneo de Fútbol Senior + 50 'Aniversario de l Patria', un evento que reunirá a las viejas glorias de los clubes más importantes de la provincia.
La cita deportiva e institucional tendrá lugar en las instalaciones del Club Atlético Independiente Villa Obrera (ubicado en calle El Carrerito, frente a la plaza del barrio), un escenario histórico que abrirá sus puertas desde las 9,30 para recibir a las familias y a los apasionados de la redonda.
Un cuadrangular de lujo en Chimbas
El torneo contará con una grilla de participantes que despierta pasiones y promete un nivel altamente competitivo, demostrando que el talento y la pasión no tienen edad. Los clubes que saldrán a la cancha son:
- Club Atlético San Martín
- Club Sportivo Peñarol
- Club Sportivo Desamparados
- Club Atlético Independiente Villa Obrera (el gran anfitrión)
Deporte, familia y tradición
Desde la organización destacaron que la actividad es libre y gratuita, pensada para que los vecinos del departamento y alrededores se acerquen con el mate y las reposeras a disfrutar de un lunes feriado diferente.
"Los esperamos a todos para compartir una jornada llena de deporte, compañerismo y celebración patria. Es una excelente oportunidad para homenajear a nuestra historia nacional y, al mismo tiempo, ver en cancha a jugadores que le dieron tanto al fútbol local", expresaron.
El torneo no solo busca consagrar a un campeón, sino también fortalecer los lazos de camaradería entre las instituciones y ofrecer un espectáculo recreativo para toda la comunidad en un día tan significativo para los argentinos.