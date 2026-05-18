Chimbas celebra el Día de la Patria con el fútbol senior: se viene un torneo de grandes deportistas

El 25 de Mayo se realizará un Torneo de Fútbol Senior + 50 en el departamento Chimbas, con la participación de importantes clubes.

Por el aniversario de la Patria, Chimbas realizará un Torneo de Fútbol Senior + 50 con los principales clubes de San Juan.

Este 25 de Mayo, Chimbas de viste de fiesta para conmemorar el aniversario de la Patria con una propuesta que promete emoción, nostalgia y buen fútbol. Se trara del Torneo de Fútbol Senior + 50 'Aniversario de l Patria', un evento que reunirá a las viejas glorias de los clubes más importantes de la provincia.

La cita deportiva e institucional tendrá lugar en las instalaciones del Club Atlético Independiente Villa Obrera (ubicado en calle El Carrerito, frente a la plaza del barrio), un escenario histórico que abrirá sus puertas desde las 9,30 para recibir a las familias y a los apasionados de la redonda.

futbol El Club Atlético San Martín participará del Torneo de Fútbol Senior + 50 que se realizará en Chimbas.

Un cuadrangular de lujo en Chimbas El torneo contará con una grilla de participantes que despierta pasiones y promete un nivel altamente competitivo, demostrando que el talento y la pasión no tienen edad. Los clubes que saldrán a la cancha son:

Club Atlético San Martín

Club Sportivo Peñarol

Club Sportivo Desamparados

Club Atlético Independiente Villa Obrera (el gran anfitrión) Deporte, familia y tradición Desde la organización destacaron que la actividad es libre y gratuita, pensada para que los vecinos del departamento y alrededores se acerquen con el mate y las reposeras a disfrutar de un lunes feriado diferente.