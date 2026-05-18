    • 18 de mayo de 2026 - 18:26

    Chimbas celebra el Día de la Patria con el fútbol senior: se viene un torneo de grandes deportistas

    El 25 de Mayo se realizará un Torneo de Fútbol Senior + 50 en el departamento Chimbas, con la participación de importantes clubes.

    Por el aniversario de la Patria, Chimbas realizará un Torneo de Fútbol Senior + 50 con los principales clubes de San Juan.

    Por el aniversario de la Patria, Chimbas realizará un Torneo de Fútbol Senior + 50 con los principales clubes de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este 25 de Mayo, Chimbas de viste de fiesta para conmemorar el aniversario de la Patria con una propuesta que promete emoción, nostalgia y buen fútbol. Se trara del Torneo de Fútbol Senior + 50 'Aniversario de l Patria', un evento que reunirá a las viejas glorias de los clubes más importantes de la provincia.

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    La cita deportiva e institucional tendrá lugar en las instalaciones del Club Atlético Independiente Villa Obrera (ubicado en calle El Carrerito, frente a la plaza del barrio), un escenario histórico que abrirá sus puertas desde las 9,30 para recibir a las familias y a los apasionados de la redonda.

    futbol
    El Club Atlético San Martín participará del Torneo de Fútbol Senior + 50 que se realizará en Chimbas.

    El Club Atlético San Martín participará del Torneo de Fútbol Senior + 50 que se realizará en Chimbas.

    Un cuadrangular de lujo en Chimbas

    El torneo contará con una grilla de participantes que despierta pasiones y promete un nivel altamente competitivo, demostrando que el talento y la pasión no tienen edad. Los clubes que saldrán a la cancha son:

    • Club Atlético San Martín
    • Club Sportivo Peñarol
    • Club Sportivo Desamparados
    • Club Atlético Independiente Villa Obrera (el gran anfitrión)

    Deporte, familia y tradición

    Desde la organización destacaron que la actividad es libre y gratuita, pensada para que los vecinos del departamento y alrededores se acerquen con el mate y las reposeras a disfrutar de un lunes feriado diferente.

    "Los esperamos a todos para compartir una jornada llena de deporte, compañerismo y celebración patria. Es una excelente oportunidad para homenajear a nuestra historia nacional y, al mismo tiempo, ver en cancha a jugadores que le dieron tanto al fútbol local", expresaron.

    El torneo no solo busca consagrar a un campeón, sino también fortalecer los lazos de camaradería entre las instituciones y ofrecer un espectáculo recreativo para toda la comunidad en un día tan significativo para los argentinos.

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