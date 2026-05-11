Chimbas: entró a robar a una casa, quedó enganchado con un alambre y cuando quiso escapar fue golpeado brutalmente por los vecinos

Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Chimbas, acusado de ingresar a una vivienda y robar distintos elementos de construcción y pintura. La fuga terminó de manera accidentada , ya que el sospechoso habría quedado enganchado en un cierre perimetral con alambre “corte tiburón” antes de ser reducido por vecinos en un descampado.

Fue a un bar en Chimbas, se negó a pagar la cuenta, mostró un revólver y terminó tras las rejas

Chimbas apuesta a la formación laboral: lanza nuevas capacitaciones gratuitas para el mes de mayo

De acuerdo a la información judicial del legajo fiscal realizado en Flagrancia , el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en una vivienda ubicada en el Loteo Salta II . La damnificada relató que se encontraba descansando cuando escuchó ruidos en el patio de su domicilio.

Oscar Antonio Ahumada, de 37 años, el detenido por el intento de hurto.

Al asomarse por una ventana, observó a un individuo con un gorro de lana negro con un logo blanco, que miraba hacia el interior de la vivienda . En ese momento comenzó a pedir auxilio y el sospechoso escapó por una medianera llevando consigo un bidet blanco, un rollo de alambre, un rodillo y un tarro de pintura.

Según consta en la causa, un vecino colindante vio cuando el acusado cayó al suelo al enredarse con el alambre “corte tiburón” instalado en el cierre perimetral de la propiedad. Luego intentó huir por un descampado ubicado detrás de la vivienda, pero fue interceptado por vecinos de la zona.

image Elementos sustraídos por Ahumada.

Minutos después arribó personal de la Comisaría 26, que procedió a la aprehensión de Oscar Antonio Ahumada, de 37 años y en situación de calle. La detención se produjo cerca de las 2:44.

La causa fue encuadrada provisoriamente como hurto con escalamiento, delito previsto en el artículo 163 inciso 4 del Código Penal. Intervienen en la investigación el fiscal coordinador Francisco Micheltorena, el fiscal de turno Dr. Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Dr. Gustavo Mendoza.

image Ahumada perdió la zapatilla en la huída, además de su gorro, que quedó enganchado en los alambres de seguridad ubicados sobre la parte alta de la medianera de la casa.

Fuentes judiciales indicaron además que el acusado se negó a firmar el acta de procedimiento y la notificación de detención.