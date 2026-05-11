Chimbas  apuesta a la formación laboral: lanza nuevas capacitaciones gratuitas para el mes de mayo

Con el objetivo de seguir impulsando la inserción laboral y el crecimiento productivo de la comunidad, la Oficina de Empleo, de Chimbas, anunció la apertura de inscripciones para su nueva oferta de cursos y talleres. La convocatoria está dirigida tanto a beneficiarios del programa "Volver al Trabajo" como al público general interesado en sumar herramientas para el mundo laboral actual.
Desde la organización destacaron la importancia de estas instancias: "Seguimos generando oportunidades de formación y crecimiento para nuestra comunidad. Queremos que cada vecino tenga las herramientas para transformar su realidad laboral".
chimbas
Chimbas acompaña los talleres de capacitación laboral con las ferias de artesanos y emprendedores para fomentar el trabajo.
Cronograma de Inscripciones en Chimbas
Los interesados deberán acercarse presencialmente para asegurar su lugar, ya que los cupos son limitados.
- Fecha: del 11 al 15 de mayo.
- Horario: desde las 8 hasta las 12.
- Lugar: el cursado se realizará en la Oficina de Empleo (ubicada al lado del Edificio Municipal).
Una oferta variada de capacitaciones en Chimbas
La propuesta para este ciclo incluye tres ejes fundamentales diseñados para responder a las demandas del mercado local:
- Nociones Básicas de Computación: ideal para acortar la brecha digital.
- Inicio: Martes 19 de mayo (de 9 a 11).
- Artes Industriales (Especialidad Resina): una formación técnica con alta salida laboral estética y funcional.
- Inicio: Martes 19 de mayo (de 9 a 11).
- Orientación al Trabajo Independiente: Claves para quienes buscan autogestionar su propio empleo.
- Inicio: Lunes 18 de mayo (de 9 a 11).
Gran apuesta para emprendedores en Chimbas
Uno de los puntos fuertes de esta convocatoria es el curso de Comercialización y Marketing para Emprendedores. Esta capacitación busca que los trabajadores independientes aprendan a identificar oportunidades de mercado y a potenciar sus ventas a través de redes sociales.
Dato Clave: Este curso cuenta con Certificación de la Escuela Universitaria de Oficios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), lo que otorga un importante respaldo académico a los egresados.
- Inicio: 14 de mayo de 2026.
- Duración: Un mes y medio.
- Modalidad de inscripción: A través del formulario online en este enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL537YPKtyes_UDo3utXF34WHmM0xt91QULBWL2XDNUN4-xg/viewform