Chimbas  apuesta a la formación laboral: lanza nuevas capacitaciones gratuitas para el mes de mayo

Las propuestas impulsadas por el municipio de Chimbas incluyen cursos y talleres de capacitación con fines laborales.

Chimbas lanza nuevas capcitaciones laborales para fomentar el trabajo y el emprendedurismo en el departamento.

Con el objetivo de seguir impulsando la inserción laboral y el crecimiento productivo de la comunidad, la Oficina de Empleo, de Chimbas, anunció la apertura de inscripciones para su nueva oferta de cursos y talleres. La convocatoria está dirigida tanto a beneficiarios del programa "Volver al Trabajo" como al público general interesado en sumar herramientas para el mundo laboral actual.

Desde la organización destacaron la importancia de estas instancias: "Seguimos generando oportunidades de formación y crecimiento para nuestra comunidad. Queremos que cada vecino tenga las herramientas para transformar su realidad laboral".

chimbas Chimbas acompaña los talleres de capacitación laboral con las ferias de artesanos y emprendedores para fomentar el trabajo. Cronograma de Inscripciones en Chimbas Los interesados deberán acercarse presencialmente para asegurar su lugar, ya que los cupos son limitados.

Fecha: del 11 al 15 de mayo.

del 11 al 15 de mayo. Horario: desde las 8 hasta las 12.

desde las 8 hasta las 12. Lugar: el cursado se realizará en la Oficina de Empleo (ubicada al lado del Edificio Municipal). Una oferta variada de capacitaciones en Chimbas La propuesta para este ciclo incluye tres ejes fundamentales diseñados para responder a las demandas del mercado local:

Nociones Básicas de Computación: ideal para acortar la brecha digital. Inicio: Martes 19 de mayo (de 9 a 11).

ideal para acortar la brecha digital. Artes Industriales (Especialidad Resina): una formación técnica con alta salida laboral estética y funcional. Inicio: Martes 19 de mayo (de 9 a 11).

una formación técnica con alta salida laboral estética y funcional. Orientación al Trabajo Independiente: Claves para quienes buscan autogestionar su propio empleo. Inicio: Lunes 18 de mayo (de 9 a 11).

Claves para quienes buscan autogestionar su propio empleo. Gran apuesta para emprendedores en Chimbas Uno de los puntos fuertes de esta convocatoria es el curso de Comercialización y Marketing para Emprendedores. Esta capacitación busca que los trabajadores independientes aprendan a identificar oportunidades de mercado y a potenciar sus ventas a través de redes sociales.