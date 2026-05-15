Inauguraron el Centro Comercial Las Lajas en Chimbas y apuestan a descentralizar el comercio sanjuanino

Con una importante convocatoria de autoridades provinciales, empresarios, comerciantes y vecinos , este viernes quedó oficialmente inaugurado el Centro Comercial Las Lajas, un nuevo polo comercial ubicado en Chimbas que busca convertirse en un punto estratégico para el desarrollo económico y comercial de la zona Norte del Gran San Juan.

El nuevo shopping cuenta con casi 9.000 metros cuadrados, locales comerciales, patio de comidas y espacios recreativos. Con una importante convocatoria de autoridades provinciales, empresarios, comerciantes y vecinos, este viernes quedó oficialmente inaugurado el Centro Comercial Las Lajas, un nuevo polo comercial ubicado en Chimbas que busca convertirse en un punto estratégico para el desarrollo económico y comercial de la zona Norte del Gran San Juan.

Durante la jornada, los pasillos del nuevo shopping se mostraron colmados de visitantes y comerciantes que recibieron a funcionarios y público genera l en una recorrida que dejó en evidencia la magnitud del emprendimiento privado.

Los desarrolladores del proyecto, Leandro Sambrizzi y Miguel Ángel Rodríguez, celebraron la concreción de una obra que demandó años de trabajo y planificación.

“Contentísimo, porque es ponerle un broche a un proyecto que uno piensa y después ejecuta. Lleva su tiempo y siempre tiene riesgos, idas y vueltas. Ver hoy a tantos empresarios y negocios que apostaron a este emprendimiento nos pone muy contentos”, expresó Leandro Sambrizzi.

Además, el empresario destacó el acompañamiento institucional y empresarial que tuvo la apertura. “Muy contento por la gran convocatoria y el apoyo de autoridades y empresarios. También agradecido por el esfuerzo de mi socio, que tiene una capacidad superlativa”, agregó Sambrizzi.

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Marcelo Orrego resaltó la inversión privada

Uno de los principales asistentes fue el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien resaltó la importancia de la inversión privada y el impacto urbano y comercial que tendrá el nuevo espacio. “Felicito a los propietarios que tuvieron la visión de hacer realidad una obra de semejante característica. Estamos hablando de casi 9.000 metros cuadrados, con más de 100 estacionamientos, donde todo está muy bien pensado y con muy buen gusto”, señaló Marcelo Orrego.

El mandatario también remarcó que se trata de una obra realizada íntegramente por sanjuaninos. “Lo construyeron personas de San Juan, lo hacen realidad comerciantes de San Juan y lo vamos a disfrutar todos los sanjuaninos”, indicó Orrego.

Orrego aseguró además que el centro comercial marcará “una descentralización del comercio”, algo que, según explicó, forma parte del crecimiento natural de la provincia. “La población crece y comienzan a descentralizarse los servicios y las actividades comerciales. Esto pasa en San Juan y en otras provincias también”, sostuvo el gobernador.

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Por su parte, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, aseguró que la inauguración representa “sueños hechos realidad” para el departamento. “Hace 12 años y cinco meses venimos construyendo este proyecto de ciudad y hoy lo vamos logrando junto al sector privado, con mucho esfuerzo municipal. Amamos a Chimbas y esto nos enorgullece muchísimo”, afirmó Rodríguez.

La jefa comunal destacó además el impacto social y laboral del emprendimiento. “Va a ser un espacio con muchos servicios, juegos para niños, patio de comidas y muchos puestos de trabajo. Eso es lo más relevante”, indicó Rodríguez.

En ese sentido, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, consideró que el nuevo shopping potenciará el crecimiento comercial de la zona. “La calidad de los locales sorprende y además son todos emprendimientos sanjuaninos. Esto va a potenciar esta parte de Chimbas y también el límite con Rivadavia”, sostuvo Gustavo Fernández. El funcionario agregó que “San Juan necesita este tipo de malls o puntos comerciales, como ocurre en otras provincias del país”.

A su vez, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, interpretó la inauguración como una señal positiva para la economía provincial. “Es importante, sobre todo en un contexto difícil para el comercio. Esto demuestra que hay empresarios que creen en San Juan y ven oportunidades de crecimiento”, expresó Juan Pablo Perea.

El funcionario vinculó además el desarrollo comercial con el crecimiento de sectores estratégicos como la minería y la agroindustria. “La minería y la agroindustria nos van a ayudar mucho, pero para eso hace falta también un comercio pujante, y esto es una semilla de ese crecimiento”, aseguró Perea.

En la misma línea se expresó el secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, quien destacó la apuesta del sector privado. “Hay empresarios que siguen apostando a la provincia y eso habla del presente y del futuro de San Juan. Nosotros como Gobierno debemos acompañarlos y generar reglas claras para que continúen invirtiendo y generando confianza”, afirmó Alejandro Martín.

También participó el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, quien valoró el impacto económico y laboral del emprendimiento. “Lo que lograron es majestuoso. Era una zona que necesitaba una transformación así. Además, hay que apoyar estas inversiones privadas porque generan puestos genuinos de trabajo, algo muy necesario hoy”, sostuvo Miodowsky.

Transformación urbana para Chimbas

Entre los vecinos que participaron de la apertura estuvo Jessica Paredes, residente del barrio Los Alerces, quien destacó la transformación urbana de la zona. “Este predio antes estaba abandonado y ahora este centro comercial le da más vida al lugar. Además, es una comodidad para quienes vivimos cerca porque ya no tenemos que ir tanto al centro”, comentó Jessica Paredes.

Entre los comerciantes que ya forman parte del nuevo paseo se encuentra Sandra Peralta, propietaria de Ámbar, una marca sanjuanina de indumentaria femenina. “Estar acá es un desafío enorme. En este contexto económico fue difícil asumir este emprendimiento, pero apostamos al trabajo y a generar puestos laborales”, señaló Sandra Peralta.

La empresaria explicó que la firma ya cuenta con cuatro locales en la provincia y decidió sumarse al nuevo shopping por su proyección a futuro. “Sabemos que esto va para largo y que va a costar, pero apostamos al nuevo centro comercial”, concluyó Peralta.