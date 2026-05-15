    • 15 de mayo de 2026 - 17:20

    YPF presentó un proyecto de inversión de 25.000 millones de dólares para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

    La petrolera estatal pidió ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para LLL Oil, el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La empresa informó que LLL Oil prevé la perforación de 1.152 pozos, con la expectativa de alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. De acuerdo a la presentación, la totalidad del petróleo extraído será destinado al mercado externo: “La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS”, aseguró la compañía.

    El proyecto contempla, además, la generación de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios de gas, que se utilizarán para abastecer el mercado argentino.

    De acuerdo con YPF, se estima que LLL Oil permitirá generar exportaciones por alrededor de USD 6.000 millones anuales hacia 2032 y crear unos 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo. “LLL Oil es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador”, especificó la empresa.

    La iniciativa apunta al desarrollo integrado del potencial productivo en áreas contiguas de Vaca Muerta, apostando a sinergias operativas y económicas para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad internacionales. Las áreas involucradas compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua. “Este esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país”, señaló la compañía.

    Para YPF, el RIGI constituye “un catalizador clave para hacer posible una iniciativa de esta magnitud y potenciar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, consolidando un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina”.

    El presidente de la compañía energética, Horacio Marín, apeló a sus redes sociales para confirmar el pedido de ingreso al RIGI y destacar que “en toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones”.

    “Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, detalló Marín a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

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