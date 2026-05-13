El Gobierno habilito el RIGI a una inversión por US$550 millones para ampliar el gasoducto a Vaca Muerta

El Gobierno oficializó el proyecto número 14 del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Es para la obra de ampliación del gasoducto a Vaca Muerta (Perito Moreno), que presentó Transportadora Gas del Sur (TGS). Prevé desembolsar al menos US$550 millones para reforzar la capacidad del abastecimiento energético desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires y reducir las importaciones.

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La medida fue oficializada este miércoles con la publicación de la resolución 676 del Ministerio de Economía. El jefe de Hacienda, Luis Caputo, había adelantado la decisión del Gobierno y aseguró que el ingreso al RIGI de la inversión posibilita que la firma TGS desembolse “otros 200 millones de dólares adicionales”.

El proyecto apunta a ampliar el Tramo I del Gasoducto Francisco Pascasio Moreno (ex Néstor Kirchner). La iniciativa estaba a cargo de Enarsa desde 2023. Pero el Gobierno optó por llamar a una licitación nacional e internacional para llevar adelante la extensión. En octubre de 2025, Transportadora Gas del Sur -que administra el gasoducto- fue adjudicada para llevarla adelante. La empresa pidió luego ingresar al RIGI.

“Implica la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre la traza de la concesión de transporte del Tramo I del GPM que se extiende desde Tratayén, provincia del Neuquén, hasta Salliqueló, provincia de Buenos Aires, que permitirá el transporte de la capacidad incremental de catorce millones de metros cúbicos diarios”, aclaró el Ejecutivo.

Según Caputo, la obra beneficiará a “clientes residenciales, industrias y generación eléctrica que tendrán más gas a una fracción del costo del GNL (importado por barco) que se desplaza” y que “va a estar operativa antes del invierno de 2027″.