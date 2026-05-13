    • 13 de mayo de 2026 - 10:11

    Sorpresa en Iberá: por primera vez lograron filmar a un yaguareté en un sendero turístico

    Se trata de un ejemplar identificado como “Ombú”. El animal fue avistado a pocos metros de turistas.

    Yaguareté.

    Yaguareté.

    Foto:

    Un ejemplar de yaguareté identificado como “Ombú” fue avistado a pocos metros de turistas que recorrían los senderos de la Reserva Provincial Iberá, en Corrientes. Los visitantes lograron registrar el histórico momento en video.

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    Según explicaron desde la Red Yaguareté, se trata de un ejemplar nacido hace un año y medio en San Alonso, que actualmente atraviesa la etapa de dispersión natural.

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    El encuentro ocurrió en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini y, tal como se observa en las imágenes, el animal se aleja hacia el monte. Especialistas remarcaron que el yaguareté no suele mostrar interés en acercarse a las personas, por lo que no representa una amenaza.

    Es la primera vez que turistas logran observar y grabar a un yaguareté en una zona de acceso público de Iberá, un hecho que refleja el crecimiento sostenido de la población de la especie en Corrientes, donde décadas atrás estuvo al borde de la extinción.

    Yaguareté, una especie clave

    El yaguareté es una especie esencial para mantener la salud y la integridad de los ecosistemas silvestres. Se había extinguido de la provincia de Corrientes a mediados del siglo XX debido a la cacería, la modificación del ambiente y la pérdida de sus presas naturales.

    Ahora, mientras la población de esta especie declarada Monumento Nacional Natural (2001) crece, también aumenta la oportunidad de desarrollar el turismo de naturaleza en el Iberá.

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