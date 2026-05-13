Índice de Ciudades Argentinas: Bahía Blanca lidera el ranking y Lomas de Zamora tuvo el peor puntaje, ¿cómo le fue a San Juan?

Con el objetivo de contar con una radiografía urbana del país la Consultora Enclave elaboró el primer informe del Índice de Ciudades Argentinas , un mapeo que consideró 17 indicadores para evaluar cada una de las 43 ciudades consideradas. Seguridad social, emergencias climáticas, costo de vida, oferta de ocio y servicios financieros fueron algunos de los aspectos que se evaluaron.

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“Comparar ciudades es siempre una materia compleja, pero existen parámetros que ponderados adecuadamente permiten construir un indicador sólido. Este índice ayuda a los gobiernos locales a identificar sus fortalezas y debilidades, y a seguir su propia evolución en el tiempo”, detalla en el informe Fabio Quetglas, ex diputado nacional y socio fundador de Enclave.

La intención de la consultora es poder elaborar este informe con una periodicidad semestral, para monitorear evoluciones y evaluar el impacto de políticas públicas concretas.

Fueron en total 17 los items que se tuvieron en cuenta, consultando como fuente principal organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, universidades nacionales y fuentes privadas especializadas (Observatorio PyME, ZonaProp, Parques Industriales Argentina, etc.).

Seguridad, oferta sanitaria, educación, conexión física, conexión digital, cohesión social, emergencias climáticas, costo de vida, ofertas de ocio, servicios financieros, suelo industrial, simplicidad administrativa, empresarialidad, disponibilidad energética, RIGIS y transparencia fueron los indicadores considerados. Todos estos aspectos se pusieron en consideración en todas las capitales de las provincias, como también sobre un conjunto de ciudades intermedias de relevancia nacional.

Se elaboró un sistema de puntajes, de 0 a 100 para la elaboración del ranking. En torno a esto, a nivel general ninguna ciudad superó los 68 puntos, y ninguna se ubicó por debajo de los 32 puntos.

El ranking según el Índice de Ciudades Argentinas, donde Bahia Blanca sacó el mejor puntaje

A la cabeza del ranking se encuentra Bahía Blanca, que obtuvo 68 puntos. Tuvo uno de los puntajes más altos en seguridad, al tener la tasa de homicidios más baja del país; y en cohesión social, con acceso universal al agua potable. También registra niveles bajos de informalidad urbana y una conectividad física calificada como “sobresaliente”, debido a su red vial con múltiples rutas nacionales y provinciales.

Completan el podio de puntaje general Córdoba con 66 puntos y Mendoza con 65 puntos.

En el otro extremo del ranking se encuentran las ciudades con peor puntaje: Resistencia (37.5), Formosa (33.5) y Lomas de Zamora (32).

San Juan aparece en el puesto 22 con 52 puntos, entre Jujuy (53.5) y San Nicolás (51.5). Es importante destacar que la ciudad no figura entre los mejores tres primeros puntajes de cada indicador. Sin embargo, junto a Godoy Cruz (0,50%) y Rafaela (0,95%), San Juan se encuentra por debajo del 1% de su población en barrios populares, con el 0,20%. “Una demostración de que la gestión territorial puede marcar la diferencia”, indica el informe.

Consideraciones generales del primer Índice de Ciudades Argentinas

Bahia Blanca como la ciudad mejor posicionada con 68 puntos sobre 100 demuestra que aun queda mucho por mejorar, teniendo en cuenta que son seis las ciudades que no alcanzan los 40 puntos.

Considerando el perfil económico las mejores ciudades son Neuquén (31), Rosario (27), Rafaela (25), Santa Fe (24) y Mendoza (22); mientras que el mejor perfil social lo registran Bahía Blanca y Ushuaia (22), Río Gallegos (21), Tandil (20,5) y Trelew (20). Un detalle no menor es que Rafaela es la única ciudad donde el costo de vivienda no está sesgado al alza, evidenciando una correlación inversa entre dinamismo económico y acceso a la vivienda.

En hábitat urbano lideran las capitales económicas accesibles como Bahía Blanca, Catamarca, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario.

Con relación a lo que es seguridad, Bahía Blanca, Santa Rosa, Ushuaia y Goya registran los mejores índices.

El máximo en cohesión social (8 puntos) lo obtienen 15 ciudades. En el extremo opuesto, 8 ciudades obtienen O: Corrientes, San Miguel de Tucumán, Concordia, Formosa, Bariloche, La Plata, Resistencia y Zárate.

Desde la consultora indicaron que hay ítems no analizados por falta de datos comparables, como el transporte interno.

“El valor de este Índice no se agota en esta edición. Se construye en el tiempo, cuando la comparación entre mediciones sucesivas permita registrar evoluciones, identificar tendencias y evaluar con objetividad el desempeño de cada ciudad. Esa es la apuesta: que los gobiernos locales encuentren en este instrumento, no un juicio sino una brújula”, concluyó Quetglas en el informe.

El ranking completo de jurisdicciones que formaron parte del primer Índice de Ciudades Argentinas