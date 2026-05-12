    • 12 de mayo de 2026 - 13:23

    Calingasta inicia un plan histórico de obras para transformar su servicio eléctrico: ya se conoce la UTE que ejecutará las tareas

    El EPRE firmó el contrato para la modernización de subestaciones e interconectados en todo el departamento. Los trabajos demandarán una inversión superior a los 6.600 millones de pesos y buscan garantizar la estabilidad del suministro en las principales localidades cordilleranas.

    El EPRE informó de los detalles de las obras.

    El EPRE informó de los detalles de las obras.

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    Este 12 de mayo de se consolidó un paso fundamental para el sistema energético del departamento Calingasta con la firma del contrato que pone en marcha un ambicioso plan de infraestructura. A través de la Resolución N° 0536/2026 del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se formalizó la adjudicación de las obras a la Unión Transitoria conformada por las empresas SINEC S.A. y RESERV S.R.L., tras resultar la oferta más conveniente en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2026.

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    Este proyecto se integra dentro del Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante, diseñado específicamente para elevar la calidad del servicio eléctrico en Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y zonas aledañas. Con una inversión total que asciende a los 6.656.134.580,85 pesos, los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 210 días corridos, bajo la supervisión técnica de Naturgy San Juan S.A.

    La financiación de esta transformación energética provendrá de una combinación de aportes de la distribuidora Naturgy San Juan S.A. y el Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo, conocido como Fondo PIEDE, cuyos detalles específicos se terminarán de definir en un acto administrativo posterior del ente regulador.

    Modernización de infraestructura y conectividad

    En cuanto al despliegue técnico, la obra contempla la funcionalización y modernización integral de las subestaciones transformadoras de 33 y 13,2 kV en Calingasta, Tamberías, Barreal y El Leoncito. Además, se avanzará en la construcción de interconexiones clave entre los distribuidores de media tensión que vinculan las estaciones de Calingasta Vieja, Tamberías y Barreal, lo que permitirá una mayor estabilidad y flexibilidad en el suministro regional.

    El plan también incluye una serie de obras complementarias de alto impacto tecnológico, como la finalización de la nueva línea de media tensión de doble terna entre Barreal y El Leoncito. A esto se suma el tendido de 16 kilómetros de cable de fibra óptica utilizando los apoyos de dicha línea y la remoción de las instalaciones antiguas que serán reemplazadas por el nuevo equipamiento, modernizando definitivamente la red eléctrica calingastina.

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