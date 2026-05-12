Calingasta inicia un plan histórico de obras para transformar su servicio eléctrico: ya se conoce la UTE que ejecutará las tareas

El EPRE firmó el contrato para la modernización de subestaciones e interconectados en todo el departamento. Los trabajos demandarán una inversión superior a los 6.600 millones de pesos y buscan garantizar la estabilidad del suministro en las principales localidades cordilleranas.

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Este 12 de mayo de se consolidó un paso fundamental para el sistema energético del departamento Calingasta con la firma del contrato que pone en marcha un ambicioso plan de infraestructura. A través de la Resolución N° 0536/2026 del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se formalizó la adjudicación de las obras a la Unión Transitoria conformada por las empresas SINEC S.A. y RESERV S.R.L., tras resultar la oferta más conveniente en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2026.

Este proyecto se integra dentro del Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante, diseñado específicamente para elevar la calidad del servicio eléctrico en Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y zonas aledañas. Con una inversión total que asciende a los 6.656.134.580,85 pesos, los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 210 días corridos, bajo la supervisión técnica de Naturgy San Juan S.A.

La financiación de esta transformación energética provendrá de una combinación de aportes de la distribuidora Naturgy San Juan S.A. y el Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo, conocido como Fondo PIEDE, cuyos detalles específicos se terminarán de definir en un acto administrativo posterior del ente regulador.

Modernización de infraestructura y conectividad

En cuanto al despliegue técnico, la obra contempla la funcionalización y modernización integral de las subestaciones transformadoras de 33 y 13,2 kV en Calingasta, Tamberías, Barreal y El Leoncito. Además, se avanzará en la construcción de interconexiones clave entre los distribuidores de media tensión que vinculan las estaciones de Calingasta Vieja, Tamberías y Barreal, lo que permitirá una mayor estabilidad y flexibilidad en el suministro regional.