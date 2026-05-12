GNC: se termina el plazo de vencimiento obligatorio que afectaba a autos

El Gobierno nacional avanzó con una nueva modificación en las regulaciones vinculadas al uso de GNC en vehículos, al eliminar la obligación de reemplazar las válvulas de los cilindros cada cinco años, una medida que, según la administración de Javier Milei, permitirá reducir costos y simplificar controles para millones de usuarios.

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El anuncio fue realizado este martes a la mañana por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien utilizó sus redes sociales para explicar los cambios y cuestionar duramente la normativa impulsada durante la gestión de Alberto Fernández: "Otro curro que dejó correr el inefable @alferdez".

Según explicó el funcionario, la Resolución ENARGAS 375/2022 establecía que las válvulas de los tubos de GNC debían reemplazarse obligatoriamente cada cinco años , independientemente de su estado técnico o funcionamiento.

Para Sturzenegger , la exigencia que regía desde la época de Fernández terminaba beneficiando indirectamente a fabricantes de válvulas y generaba un esquema de recambio compulsivo que, lejos de mejorar la seguridad, incentivaba el uso de componentes de menor calidad.

“ Si la válvula va a durar poco tiempo, nunca vas a poner una válvula buena que dure para siempre sino que vas usar una de menor calidad. Total, al tiempo te obligan a cambiarla”, sostuvo el ministro en un extenso posteo publicado en X.

En esa misma línea, agregó: “¿El resultado? Válvulas más inseguras y un kiosko bien armado para el fabricante”. El fin del cambio cada cinco años quedó plasmado en la nueva Resolución ENARGAS 96/26, que actualiza las normas técnicas vinculadas a la revisión de cilindros de GNC y elimina el reemplazo automático de válvulas.

A partir de ahora, esos componentes deberán cambiarse únicamente cuando las inspecciones detecten desgaste, fallas o problemas técnicos concretos.

Desde el oficialismo creen que el nuevo esquema permitirá abaratar costos de mantenimiento para los conductores y eliminar procedimientos considerados innecesarios dentro del sistema regulatorio.

El ministro presentó el caso como un ejemplo de lo que el Gobierno define como “burocracia innecesaria” y volvió a utilizar un tono confrontativo para cuestionar regulaciones heredadas de administraciones anteriores.

“Uno de los caballitos de batalla de la regulación es que se pone para proteger, dar seguridad y cosas por el estilo. Pero la enorme mayoría de las regulaciones son kioskitos”, escribió Sturzenegger.

Además, vinculó la modificación con el programa “Reportá la burocracia”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación para recibir denuncias sobre normativas consideradas excesivas o ineficientes.

En el mensaje, el funcionario agradeció especialmente al ingeniero Marcelo Fernández, quien habría acercado el caso al Gobierno, y destacó el trabajo técnico realizado dentro del Enargas.

Entre los funcionarios mencionados aparecen Marcelo Nachón, actual vocal del organismo regulador y firmante de la resolución, además de Graciela Bravo y Diego Rojtenberg. También agradeció a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y al ministro de Economía, Luis Caputo.