    • 12 de mayo de 2026 - 13:37

    Hot Sale 2026 : Smart TV gigantes hasta en 24 cuotas sin interés y 50% de descuento

    Una cadena lanzó promociones impactantes.

    Rematan televisores Led y Smart TV por dos días a 24 cuotas sin interés

    Rematan televisores Led y Smart TV por dos días a 24 cuotas sin interés

    Foto:

    Megatone.net confirma las expectativas con un primer día de altísimo movimiento. La combinación de descuentos de hasta 50%, 24 cuotas sin interés y reintegros adicionales de hasta 20% con Mercado Pago y Modo se tradujo en una fuerte demanda concentrada, principalmente, en la categoría de televisores Smart.

    Leé además

    Autos 0KM en 24 cuotas sin interés.

    ¿Autos 0km en 24 cuotas sin interés? Sí, autos 0km en 24 cuotas sin interés
    El EPRE informó de los detalles de las obras.

    Calingasta inicia un plan histórico de obras para transformar su servicio eléctrico: ya se conoce la UTE que ejecutará las tareas

    La cercanía del Mundial está siendo el principal motor del consumo. En esta primera jornada, los modelos de pantallas grandes (50", 65" y 75") dominaron el ranking de productos más vistos y vendidos, ratificando la tendencia que el retailer venía anticipando: los argentinos quieren vivir la cita mundialista con la mejor tecnología.

    Megatone marca récord de ventas en Hot Sale 2026

    "Estamos teniendo un muy buen arranque del evento. El tráfico en nuestra web se duplicó con tasas de conversión en más de 45% arriba y lo que más entusiasma es la respuesta de la gente a nuestra propuesta de financiación. E

    Los Smart TV más elegidos en el primer día

    El podio inicial confirma la apuesta por las pantallas grandes y la tecnología premium. Tres modelos se destacaron entre los más vendidos:

    • Smart TV LED 50" 4K RCA C50GL100 – El modelo de entrada que mejor combina precio y tecnología, ideal para quienes renuevan su primer Smart TV pensando en el Mundial.
    • Smart TV QLED 65" 4K Samsung Q7FA – El gran protagonista de la jornada en la categoría premium, con tecnología QLED y un tamaño pensado para vivir cada partido como en el estadio.
    • Smart TV Mini LED 75" 4K TCL 75C6K La opción para quienes buscan máxima inmersión: tecnología Mini LED y 75 pulgadas que transforman el living en una experiencia mundialista.

    La cuenta regresiva al Mundial continúa: 24 Smart TVs en juego

    La acción solidaria que ya es tendencia sigue activa durante todo el Hot Sale. Los clientes participan del sorteo de 24 Smart TV RCA de 65" bajo una mecánica única: el ganador recibe un televisor para su hogar y elige a un club de barrio, escuela o institución comunitaria que recibirá otro Smart TV de 65 pulgadas de regalo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    GNC. La medida es un gran alivio para m uchos usuarios.

    GNC: se termina el plazo de vencimiento obligatorio que afectaba a autos

    Jubilaciones.

    Jubilaciones ANSES: el nuevo índice que cambia el haber inicial desde junio 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Escándalo en un avión que aterrizó en Rosario.

    Rosario: la contundente respuesta de la mujer cuando fue detenida por tener sexo en un avión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alfred Adler

    Alfred Adler, psicólogo: "Las únicas personas normales son las que no conoces muy bien"