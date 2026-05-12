Hot Sale 2026 : Smart TV gigantes hasta en 24 cuotas sin interés y 50% de descuento

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Megatone.net confirma las expectativas con un primer día de altísimo movimiento. La combinación de descuentos de hasta 50%, 24 cuotas sin interés y reintegros adicionales de hasta 20% con Mercado Pago y Modo se tradujo en una fuerte demanda concentrada, principalmente, en la categoría de televisores Smart.

La cercanía del Mundial está siendo el principal motor del consumo. En esta primera jornada, los modelos de pantallas grandes (50", 65" y 75") dominaron el ranking de productos más vistos y vendidos, ratificando la tendencia que el retailer venía anticipando: los argentinos quieren vivir la cita mundialista con la mejor tecnología.

Megatone marca récord de ventas en Hot Sale 2026 "Estamos teniendo un muy buen arranque del evento. El tráfico en nuestra web se duplicó con tasas de conversión en más de 45% arriba y lo que más entusiasma es la respuesta de la gente a nuestra propuesta de financiación. E

Los Smart TV más elegidos en el primer día El podio inicial confirma la apuesta por las pantallas grandes y la tecnología premium. Tres modelos se destacaron entre los más vendidos: