Hot Sale 2026 : Smart TV gigantes hasta en 24 cuotas sin interés y 50% de descuento

Megatone.net confirma las expectativas con un primer día de altísimo movimiento. La combinación de descuentos de hasta 50%, 24 cuotas sin interés y reintegros adicionales de hasta 20% con Mercado Pago y Modo se tradujo en una fuerte demanda concentrada, principalmente, en la categoría de televisores Smart.
La cercanía del Mundial está siendo el principal motor del consumo. En esta primera jornada, los modelos de pantallas grandes (50", 65" y 75") dominaron el ranking de productos más vistos y vendidos, ratificando la tendencia que el retailer venía anticipando: los argentinos quieren vivir la cita mundialista con la mejor tecnología.
Megatone marca récord de ventas en Hot Sale 2026
"Estamos teniendo un muy buen arranque del evento. El tráfico en nuestra web se duplicó con tasas de conversión en más de 45% arriba y lo que más entusiasma es la respuesta de la gente a nuestra propuesta de financiación. E
Los Smart TV más elegidos en el primer día
El podio inicial confirma la apuesta por las pantallas grandes y la tecnología premium. Tres modelos se destacaron entre los más vendidos:
- Smart TV LED 50" 4K RCA C50GL100 – El modelo de entrada que mejor combina precio y tecnología, ideal para quienes renuevan su primer Smart TV pensando en el Mundial.
- Smart TV QLED 65" 4K Samsung Q7FA – El gran protagonista de la jornada en la categoría premium, con tecnología QLED y un tamaño pensado para vivir cada partido como en el estadio.
- Smart TV Mini LED 75" 4K TCL 75C6K La opción para quienes buscan máxima inmersión: tecnología Mini LED y 75 pulgadas que transforman el living en una experiencia mundialista.
La cuenta regresiva al Mundial continúa: 24 Smart TVs en juego
La acción solidaria que ya es tendencia sigue activa durante todo el Hot Sale. Los clientes participan del sorteo de 24 Smart TV RCA de 65" bajo una mecánica única: el ganador recibe un televisor para su hogar y elige a un club de barrio, escuela o institución comunitaria que recibirá otro Smart TV de 65 pulgadas de regalo.