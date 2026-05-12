¿Autos 0km en 24 cuotas sin interés? Sí, autos 0km en 24 cuotas sin interés

Los créditos para acceder a un 0km se convirtieron en una de las herramientas más valoradas por los clientes, ya que las marcas están lanzando de manera continua opciones en cuotas sin interés.

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En este escenario, Fiat se convirtió en una de las más agresivas con una propuesta que llega hasta los 24 meses y una tasa de interés de 0 por ciento.

Además, entre las opciones que se pueden elegir, están la financiación a 18 meses con montos de hasta $18.000.000 y alternativas a 12 meses con financiación hasta $24.000.000 para todos sus modelos.

A este beneficio se suma el mantenimiento de losprecios congelados en el listado de mayo.

Entre las opciones para comprar un auto financiado en mayo, Fiat ofrece el Cronos , el sedán chico más vendido del país; y los SUV Pulse y Fastback, junto con la camioenta Toro, con una financiación de hasta $28.000.000 a 18 meses .

En el caso del Fiat 600 Hybrid, la marca ofrece dos alternativas: una de hasta $20.000.000 a 24 meses y otra de hasta $30.000.000 a 12 meses.

Por su parte, la nueva camioneta mediana Titano dispone de una línea con un financiamiento de $35.000.000 a 12 meses.

Además de estas opciones, Fiat tiene créditos UVA a 36 meses, con posibilidad de financiar hasta $30.000.000.

Cuánto salen los autos de Fiat

Fiat es una de las marcas que vende sus autos más accesibles para cada segmento.