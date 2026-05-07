    • 7 de mayo de 2026 - 07:58

    El EPRE advirtió que controlará los tiempos de reposición del servicio tras el temporal de viento

    El organismo informó que audita el accionar de las distribuidoras eléctricas luego de los cortes registrados.

    EPRE.-
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    Tras los numerosos cortes de energía provocados por el fuerte temporal de viento que afectó a San Juan entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de mayo, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un comunicado oficial en el que informó que se encuentra supervisando y auditando las tareas de reposición del servicio realizadas por las empresas distribuidoras.

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    Desde el organismo señalaron que tanto Naturgy San Juan S.A. como D.E.C.S.A., concesionarias del servicio público de electricidad en la provincia, tienen la obligación de restablecer el suministro respetando los tiempos máximos establecidos en sus respectivos contratos de concesión.

    En ese sentido, el EPRE advirtió que se encuentra controlando los plazos de restitución del servicio y remarcó que, en caso de detectarse incumplimientos, se aplicarán las sanciones económicas correspondientes. Según indicaron, esas multas se traducen en bonificaciones directas que luego son acreditadas en las facturas de los usuarios afectados.

    El organismo también recordó que aquellas personas que hayan sufrido daños en instalaciones eléctricas o artefactos a raíz de las contingencias climáticas pueden iniciar un trámite de reclamo de resarcimiento directo. Asimismo, explicó que el ente regulador audita cada uno de esos expedientes para garantizar que las distribuidoras cumplan con las resoluciones correspondientes.

    Por otro lado, el EPRE pidió a los usuarios denunciar de inmediato cualquier situación de peligro vinculada al tendido eléctrico, como cables cortados, postes caídos o ramas sobre líneas de energía, además de informar si aún persisten problemas en el suministro.

    Para esos casos, difundieron los números de emergencia de las distribuidoras: 0-800-666-3637 para Naturgy San Juan S.A. y 496-1784 para D.E.C.S.A. Por último, el organismo indicó que continúa supervisando las tareas de reparación y restauración del servicio en las zonas más afectadas por el temporal.

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