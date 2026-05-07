    • 7 de mayo de 2026 - 07:12

    Luego del viento Zonda, cómo continuará el tiempo en San Juan este jueves 7 de mayo

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 19°C.

    Pronóstico del tiempo.

    Pronóstico del tiempo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia de San Juan transitará una semana con importantes variaciones de temperatura, de acuerdo al pronóstico extendido difundido para los próximos días. Este jueves 7 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 19°C, mientras que la mínima será de 13°C.

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    Según el informe meteorológico, durante la mañana y la tarde predominarán las condiciones parcialmente nubladas, con escasa probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%. Además, se prevé viento del sector sur con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h. Para la noche, el cielo continuará algo nublado y la temperatura descenderá hasta los 13°C.

    El ingreso de aire frío se hará sentir con fuerza hacia el viernes y el sábado, jornadas en las que las máximas apenas llegarán a 13°C y 10°C respectivamente, acompañadas de mínimas muy bajas, de 4°C y 6°C.

    El domingo y el lunes se espera un leve ascenso térmico, con máximas de 17°C, mientras que martes y miércoles marcarían un cambio más notorio, con temperaturas que podrían alcanzar los 24°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

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    Pron&oacute;stico del tiempo jueves 7 de mayo de 2026.

    Pronóstico del tiempo jueves 7 de mayo de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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