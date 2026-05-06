    • 6 de mayo de 2026 - 16:25

    Por el alerta de viento Zonda, suspenden la primera jornada de la Expo San Juan Minera y evacúan el predio

    La medida se tomó por prevención ante el alerta meteorológico. El predio del Estadio del Bicentenario fue desalojado durante la tarde de este miércoles.

    Expo San Juan Minera.

    Expo San Juan Minera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La primera jornada de la Expo San Juan Minera fue suspendida este miércoles por la tarde debido al alerta por viento Zonda que afecta a la provincia.

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    La decisión se tomó de manera preventiva en el predio del Estadio del Bicentenario, donde se desarrollaba el evento. En ese contexto, se dispuso la evacuación del público, expositores y personal que se encontraba en el lugar.

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    Expo San Juan Minera.

    Expo San Juan Minera.

    Según se pudo observar, una gran cantidad de personas comenzó a retirarse del predio, mientras que quienes estaban en proceso de acreditación debieron interrumpir el trámite para desalojar el espacio.

    La medida responde a las condiciones climáticas adversas previstas para la tarde, con la intensificación del viento Zonda, y apunta a resguardar la seguridad de los asistentes.

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    Expo San Juan Minera.

    Expo San Juan Minera.

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