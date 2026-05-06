Suspenden las clases en toda la provincia por alerta de viento Zonda

Ante el alerta por viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil, el Ministerio de Educación de la provincia dispuso la suspensión de clases para este miércoles 6 de mayo en los turnos tarde, vespertino y noche.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo y tiene carácter preventivo, en el marco de las condiciones climáticas adversas previstas para la jornada.

Desde la cartera educativa indicaron que, ante esta situación, se activa el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME2024, por lo que directivos y docentes deberán adecuar sus actividades conforme a ese protocolo.

Además, informaron que también quedan suspendidos los llamados que estaban programados para los mismos turnos durante este miércoles. En ese sentido, las autoridades de cada establecimiento deberán reprogramarlos en nuevas fechas.

La decisión busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo frente a la intensidad del fenómeno climático anunciado para la provincia.

Viento Zonda en San Juan: las ráfagas podrían superar los 79 km/h

Este miércoles rige un alerta por viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para toda la provincia. El viento, que comenzará del sector norte por la mañana, irá rotando al oeste a la vez que irá aumentando su intensidad. Durante el día, se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h que luego aumentarán a 32km/h a 41km/h. La furia del viento se hará sentir por la tarde con ráfagas que irán entre 60 y 69 km/h, mientras que por la noche se espera que alcance entre 70 y 79 km/h.

El fenómeno variará durante la madrugada con la llegada de viento sur que hará que la máxima del jueves descienda más de 10°C con respecto a la máxima de este miércoles, el jueves se espera que la temperatura no supere los 19°C.