Capital implementará un plan de cardioasistencia en espacios municipales con capacitación en RCP y uso de DEA

La intendente Susana Laciar firmó un acuerdo con la Fundación Clínica El Castaño para capacitar personal, instalar protocolos de emergencia y certificar áreas cardioasistidas en la ciudad.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanzó en una política de salud preventiva al firmar el Acta Complementaria N° 2 junto a la Fundación Clínica El Castaño, en el marco del Convenio de Asistencia y Cooperación N° 3179. El objetivo central es diseñar e implementar un Plan de Cardioasistencia en el ámbito municipal.

El acto se desarrolló en el despacho de Intendencia y fue encabezado por la intendente Susana Laciar y el presidente de la Fundación, Walter Stoermann. También participaron el secretario de Gobierno, Juan Sansó, y el director de Salud, Federico Amuchastegui.

El acuerdo contempla la capacitación de agentes municipales en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), además del desarrollo de planes de contingencia y asesoramiento técnico para lograr la certificación de áreas cardioasistidas en edificios y espacios públicos bajo jurisdicción municipal.

El programa se implementará en tres etapas: en primer lugar, la formación del personal; luego, el diseño y asesoramiento de los protocolos de actuación ante emergencias; y finalmente, la realización de simulacros para evaluar la respuesta operativa.

En cuanto a las responsabilidades, la Fundación aportará el respaldo técnico de los contenidos y capacitaciones, mientras que el municipio asumirá el mantenimiento de los equipos DEA y la custodia de las instalaciones donde se desarrollen estas acciones.