    • 5 de mayo de 2026 - 20:48

    Capital implementará un plan de cardioasistencia en espacios municipales con capacitación en RCP y uso de DEA

    La intendente Susana Laciar firmó un acuerdo con la Fundación Clínica El Castaño para capacitar personal, instalar protocolos de emergencia y certificar áreas cardioasistidas en la ciudad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanzó en una política de salud preventiva al firmar el Acta Complementaria N° 2 junto a la Fundación Clínica El Castaño, en el marco del Convenio de Asistencia y Cooperación N° 3179. El objetivo central es diseñar e implementar un Plan de Cardioasistencia en el ámbito municipal.

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    El acto se desarrolló en el despacho de Intendencia y fue encabezado por la intendente Susana Laciar y el presidente de la Fundación, Walter Stoermann. También participaron el secretario de Gobierno, Juan Sansó, y el director de Salud, Federico Amuchastegui.

    El acuerdo contempla la capacitación de agentes municipales en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), además del desarrollo de planes de contingencia y asesoramiento técnico para lograr la certificación de áreas cardioasistidas en edificios y espacios públicos bajo jurisdicción municipal.

    El programa se implementará en tres etapas: en primer lugar, la formación del personal; luego, el diseño y asesoramiento de los protocolos de actuación ante emergencias; y finalmente, la realización de simulacros para evaluar la respuesta operativa.

    En cuanto a las responsabilidades, la Fundación aportará el respaldo técnico de los contenidos y capacitaciones, mientras que el municipio asumirá el mantenimiento de los equipos DEA y la custodia de las instalaciones donde se desarrollen estas acciones.

    La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas en espacios públicos y avanzar hacia una ciudad más preparada en materia de salud y prevención.

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