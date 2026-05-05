    • 5 de mayo de 2026 - 14:20

    Rawson se viste de patria: el 9 de mayo llega una edición especial de la feria "Rawson Rinde Más"

    El Mercado Concentrador de Rawson será el escenario de una jornada que combina ahorro, tradición y sabor regional.

    Se viene una nueva edición de la Feria Rawson rinde más, en el Mercado Concentrador.

    Se viene una nueva edición de la Feria Rawson rinde más, en el Mercado Concentrador.

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    Por Fabiana Juarez

    La Municipalidad de Rawson invita a toda la comunidad a participar de una nueva y renovada edición de la feria "Rawson Rinde Más: Especial Patrio". La cita tendrá lugar este sábado 9 de mayo, de 8 a 13, en las instalaciones del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas, ubicado en calle Progreso 668 (Oeste).

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    Una canasta familiar completa y económica en Rawson

    El objetivo principal de la feria es brindar a los vecinos la posibilidad de armar su canasta familiar directamente de la mano de productores locales. Quienes asistan podrán encontrar una amplia variedad de productos frescos y de calidad a precios accesibles, entre los que se destacan: frutas y hortalizas de temporada, panificados y dulces artesanales, embutidos, conservas y productos regionales.

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    La edición Patria de la Feria Rawson Rinde Más también incluirá espectáculos artísticos.

    La edición Patria de la Feria Rawson Rinde Más también incluirá espectáculos artísticos.

    Sabor y cultura en Rawson

    Más allá de las compras, la jornada ha sido pensada como un espacio de encuentro para la familia. El evento contará con shows artísticos locales y clases de cocina en vivo, donde se podrán aprender recetas con productos de la zona.

    El plato fuerte de la mañana será el Gran Locro Patrio, cuya elaboración estará a cargo del personal del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), garantizando el sabor más tradicional para celebrar el espíritu nacional.

    Desde la organización destacan que esta es una "propuesta para compartir y disfrutar en comunidad". Se espera una gran afluencia de público atraído por la combinación de buenos precios y el ambiente festivo previo a las fechas patrias.

    Resumen del evento:

    • Fecha: sábado 9 de mayo.
    • Horario: de 8:00 a 13:00 hs.
    • Lugar: Mercado Concentrador (Progreso 668 Oeste, Rawson).
    • Entrada: libre y gratuita.

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