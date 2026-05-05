Rawson se viste de patria: el 9 de mayo llega una edición especial de la feria "Rawson Rinde Más"

El Mercado Concentrador de Rawson será el escenario de una jornada que combina ahorro, tradición y sabor regional.

Se viene una nueva edición de la Feria Rawson rinde más, en el Mercado Concentrador.

La Municipalidad de Rawson invita a toda la comunidad a participar de una nueva y renovada edición de la feria "Rawson Rinde Más: Especial Patrio". La cita tendrá lugar este sábado 9 de mayo, de 8 a 13, en las instalaciones del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas, ubicado en calle Progreso 668 (Oeste).

Una canasta familiar completa y económica en Rawson El objetivo principal de la feria es brindar a los vecinos la posibilidad de armar su canasta familiar directamente de la mano de productores locales. Quienes asistan podrán encontrar una amplia variedad de productos frescos y de calidad a precios accesibles, entre los que se destacan: frutas y hortalizas de temporada, panificados y dulces artesanales, embutidos, conservas y productos regionales.

image La edición Patria de la Feria Rawson Rinde Más también incluirá espectáculos artísticos.

Sabor y cultura en Rawson Más allá de las compras, la jornada ha sido pensada como un espacio de encuentro para la familia. El evento contará con shows artísticos locales y clases de cocina en vivo, donde se podrán aprender recetas con productos de la zona.

El plato fuerte de la mañana será el Gran Locro Patrio, cuya elaboración estará a cargo del personal del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), garantizando el sabor más tradicional para celebrar el espíritu nacional.