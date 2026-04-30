Rawson: intentó llevarse un casco de moto, pero no porque tuviera "conciencia vial"

El hecho ocurrió en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson. El acusado recibió una condena de 2 meses de prisión condicional tras un juicio abreviado.

Este es Caballero, condenado por un intento de hurto en Rawson.

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Un intento de hurto en el departamento Rawson terminó con una rápida detención y una condena en juicio abreviado para el acusado, identificado como Carlos Matías Caballero.

Intento de robo en Rawson Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el lunes 27 de abril de 2026, alrededor de las 11:50 horas, en una vivienda ubicada en calle Quiroga, en el barrio Buenaventura Luna. Allí, el individuo introdujo sus manos a través de las rejas que separan la vía pública del patio delantero y quiso sacar un casco que se encontraba colgado del espejo retrovisor de una moto.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 16.20.57 La moto se encontraba dentro del patio de la casa.

El acusado retiró el casco e intentó pasarlo por encima de la reja para llevárselo, pero su accionar fue advertido por una vecina, quien le gritó para que se retirara del lugar. Ante esta situación, el hombre soltó el objeto y huyó hacia el oeste por calle Quiroga.

La testigo alertó de inmediato a la propietaria de la vivienda, quien al salir observó al sospechoso escapando y dio aviso al 911, aportando sus características físicas y de vestimenta. Debido a estos datos, efectivos policiales aprehendieron a unos 300 metros del lugar del hecho, en calle Neuquén.