Rawson: investigan a un hombre por abusar de su ahijada y ofrecerle $500 para que guarde silencio

La Justicia avanza en la investigación contra J.A.C., un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su ahijada cuando la niña tenía apenas 10 años . Según la denuncia, l a menor se había quedado a dormir en la casa de su padrino y despertó durante la madrugada mientras él la tocaba indebidamente .

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La causa tomó impulso luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara un anticipo jurisdiccional de prueba para escuchar el testimonio de la joven denunciante , ya que inicialmente también se habían mencionado otros episodios con distintas personas que no reunían los elementos necesarios para una imputación formal.

Durante esa audiencia, la víctima relató que cuando tenía 10 años se quedó a dormir en la vivienda de su padrino, ubicada en un barrio de Rawson. Allí también vivían las hijas del acusado, primas de la niña.

Según explicó, su madre la dejaba frecuentemente en ese lugar cuando debía ausentarse por trabajo o cuestiones personales , ya que el hombre quedaba al cuidado de sus hijas y también de su ahijada.

De acuerdo con el relato, cerca de las 22 horas el hombre le indicó que debía acostarse en una de las camas. La menor se durmió profundamente, pero se despertó al sentir que alguien le estaba tocando la cola.

Cuando abrió los ojos, advirtió que quien estaba acostado a su lado era su padrino. Según declaró, el denunciado tenía los pantalones bajos y ella también tenía la ropa corrida en la cama.

calivar Nahuel Ibazeta, ayudante fiscal de ANIVI.

Asustada, se levantó rápidamente y fue hacia la cocina. Allí, según sostuvo, el acusado se acercó, le pidió que no contara nada de lo ocurrido y le ofreció 500 pesos a cambio de su silencio.

La denunciante señaló que estos hechos habrían ocurrido aproximadamente en 2019, aunque la denuncia formal fue radicada recién el 18 de enero de este año.

Otros sospechosos y desestimación de la fiscalía ANIVI

En el mismo proceso también se analizaron otros hechos mencionados por la joven, vinculados a otros dos hombres.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal resolvió desestimar la acción penal respecto de ambos. En ambos casos, se entendió que los hechos relatados no configuraban delito, aunque sí resultaban moralmente reprochables.

En la audiencia de este martes, donde quedó formalmente imputado el acusado, participaron el ayudante fiscal de ANIVI, Nahuel Ibazeta, como parte acusadora, y el abogado Horacio Merino, en representación de la defensa. La jueza de la audiencia fue la doctora Verónica Chicón.