    • 25 de abril de 2026 - 09:12

    Rawson: lo descubrieron con una moto robada en pleno operativo policial

    La inseguridad en Rawson quedó otra vez expuesta: hallaron una moto robada con patente adulterada durante un procedimiento.

    Un sujeto cayó en Rawson con una moto robada y la patente adulterada.

    Un sujeto cayó en Rawson con una moto robada y la patente adulterada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un procedimiento del Comando Radioeléctrico Sur en Villa Krause sorprendió a un sujeto con una moto robada, lo que derivó en su inmediata aprehensión. El procedimiento se llevó a cabo en Mendoza y Boulevard Sarmiento. Los efectivos realizaban tareas de Flagrancia cuando, al requisar al sospechoso, encontraron una llave de motocicleta, lo que motivó la verificación de un rodado en la zona.

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    El arma que poseían los motochorros.

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    Al controlar el vehículo, una Motomel Smash 110 cc, los uniformados detectaron una irregularidad en la patente, ya que correspondía a una Zanella ZB, según los registros del sistema SICOP.

    Confirmaron que tenía pedido de secuestro

    Con una inspección más detallada, se constató que la moto era en realidad una Gilera Smash 110 con pedido de secuestro por robo agravado, denunciado el pasado 12 de abril en la Comisaría 24ª.

    Ante esta situación, el fiscal de turno, Alejandro Díaz, del Sistema Acusatorio, ordenó el secuestro del rodado y su traslado a sede policial, mientras avanza la investigación del caso.

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