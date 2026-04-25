Rawson: lo descubrieron con una moto robada en pleno operativo policial

La inseguridad en Rawson quedó otra vez expuesta: hallaron una moto robada con patente adulterada durante un procedimiento.

Un sujeto cayó en Rawson con una moto robada y la patente adulterada.

Un procedimiento del Comando Radioeléctrico Sur en Villa Krause sorprendió a un sujeto con una moto robada, lo que derivó en su inmediata aprehensión. El procedimiento se llevó a cabo en Mendoza y Boulevard Sarmiento. Los efectivos realizaban tareas de Flagrancia cuando, al requisar al sospechoso, encontraron una llave de motocicleta, lo que motivó la verificación de un rodado en la zona.

Al controlar el vehículo, una Motomel Smash 110 cc, los uniformados detectaron una irregularidad en la patente, ya que correspondía a una Zanella ZB, según los registros del sistema SICOP.

Confirmaron que tenía pedido de secuestro Con una inspección más detallada, se constató que la moto era en realidad una Gilera Smash 110 con pedido de secuestro por robo agravado, denunciado el pasado 12 de abril en la Comisaría 24ª.