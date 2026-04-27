    • 27 de abril de 2026 - 22:32

    Rawson: allanaron una oficina y detuvieron a un hombre con arma ilegal

    Un hombre fue detenido en Rawson tras un allanamiento donde encontraron un arma sin documentación. Intervino la Comisaría 6ª y la Justicia.

    Allanamiento en Rawson: secuestraron un arma ilegal y detuvieron a un hombre tras un operativo policial.

    Allanamiento en Rawson: secuestraron un arma ilegal y detuvieron a un hombre tras un operativo policial.

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    En un operativo realizado en Rawson, la Policía llevó adelante un allanamiento que derivó en la detención de un hombre de 38 años. Durante el procedimiento, efectivos encontraron un arma de fuego sin documentación, lo que motivó su aprehensión inmediata en el marco de una causa judicial en curso.

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    Allanamiento en Rawson: hallazgo de arma ilegal

    El procedimiento fue llevado adelante por personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas en conjunto con la Comisaría 6ª, bajo orden de la jueza Flavia Gabriela Allende. En el operativo, realizado en una oficina ubicada sobre calle Mendoza Sur, se encontró un arma de fuego oculta dentro de un mueble con cajones.

    Al ser consultado por la documentación correspondiente, el sospechoso aseguró que el arma le había sido prestada por un amigo, pero no pudo acreditar su tenencia legal.

    Detenido y proceso judicial en marcha

    El hombre fue identificado como Sarmiento Escoda y quedó a disposición de la Justicia. Tras el procedimiento, la fiscal Blanca Virginia dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, lo que acelera los tiempos judiciales.

    El caso se investiga como tenencia ilegal de arma de fuego, un delito que puede implicar sanciones penales dependiendo de las circunstancias.

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