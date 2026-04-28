Rawson invita a experimentar una 'Aventura bajo la Luna Llena' en el Cerro Barboza

Rawson se prepara para una noche mágica donde la naturaleza y el cielo serán los protagonistas. En el marco del programa turístico ‘Conecta con Rawson y sus encantos’, la municipalidad lanzó la invitación para una nueva edición de ‘Aventura bajo la Luna Llena’, una experiencia que combina actividad física, aprendizaje y tradición en en el Cerro Barboza.

La cita es el próximo sábado 2 de mayo. El punto de encuentro será en la intersección de Calle 14 y Callejón de Servidumbre, a partir de las 18, momento en que comenzará la concentración de los aventureros.

rawson2 El próximo 2 de mayo habrá una nueva edición de 'Aventura bajo la Luna Llena, en el Cerro Barboza, Rawson. Rawson en un recorrido para todos los sentidos La actividad principal consiste en un trekking por la quebrada central del Cerro Barboza. Según detallaron desde el área de Turismo, la caminata es de dificultad baja, lo que la convierte en un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos, sin necesidad de ser un experto en montaña.

A lo largo del trayecto, la experiencia se enriquecerá con el aporte de especialistas que brindarán charlas geológicas y astronómicas. Los participantes no solo podrán admirar la inmensidad del cielo nocturno, sino también comprender la formación del terreno que pisan y los secretos de las constelaciones que iluminarán la jornada.

Sabor local y tradición Fiel a la identidad rawsina, el cierre de la jornada promete calidez y buen gusto. Los asistentes podrán participar de un fogón criollo acompañado por la infaltable guitarreada, creando un ambiente de camaradería único bajo las estrellas.