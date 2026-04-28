Entró a robar a Cerámica San Lorenzo, quiso escapar trepando una pared y terminó preso: seis meses de cárcel

Alfredo Daniel Ochoa fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo luego de ser sorprendido dentro del predio de la empresa Cerámica San Lorenzo , en Rawson , mientras intentaba sustraer elementos junto a otro hombre que logró escapar.

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La causa había sido inicialmente caratulada como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa , aunque finalmente la calificación fue reajustada a hurto simple en grado de tentativa , resolviéndose mediante juicio abreviado.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de abril de 2026, alrededor de las 16:30 , cuando personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo fue comisionado a la empresa Cerámica San Lorenzo, ubicada en calle Vidart al 686.

Según la investigación, dos hombres habían ingresado al predio con intenciones de sustraer elementos del interior del lugar.

Al arribar, los efectivos ingresaron al negocio y se dirigieron hacia la parte trasera, donde se deposita chatarra. Allí encontraron a dos sospechosos : uno de ellos estaba sobre la pared medianera que colinda con calle Guayaquil, mientras que el otro, vestido con una remera negra, permanecía dentro del predio privado.

Este último tenía en sus manos un caño de gran tamaño que estaba pasándole a su cómplice para concretar el robo.

Al advertir la presencia policial, ambos arrojaron el objeto e intentaron escapar. El que estaba sobre la pared logró huir, mientras que el otro fue reducido en el lugar.

Se trataba de Alfredo Daniel Ochoa, quien quedó inmediatamente aprehendido.

La investigación determinó que ambos habían escalado una pared medianera de aproximadamente 3,20 metros de altura para ingresar y luego intentar salir del predio. Además, se constató que el comercio cuenta con un cierre perimetral completo de la misma altura.

El elemento que pretendían robar era un caño de gran porte, de aproximadamente 4,41 metros de largo.

Tras ser detenido, Ochoa fue sometido al Procedimiento Especial de Flagrancia. La fiscal del caso, Yanina Galante, avanzó con la causa y finalmente se resolvió mediante juicio abreviado.

Además de la condena de seis meses de prisión efectiva, se dispuso la prisión preventiva para el imputado.