    • 28 de abril de 2026 - 17:52

    Tragedia en Sarmiento: quiénes son las víctimas del vuelco del camión que transportaba cosechadores

    El siniestro dejó un fallecido y varios heridos. Se conocieron las identidades de todos los involucrados en el hecho ocurrido en calle Doncel y Bufano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El conductor del vehículo, un camión Mercedes Benz 1114, fue identificado como Víctor Ramón Calivar Castro, de 48 años, quien quedó detenido en sede de la Comisaría 8ª mientras se investigan las causas del hecho.

    La víctima fatal fue José Daniel Chávez, de 39 años, quien viajaba en la parte trasera del rodado y perdió la vida en el lugar tras el vuelco.

    En total, once personas se trasladaban en el camión al momento del siniestro, de las cuales seis resultaron con distintas lesiones y debieron ser asistidas en el Hospital Dr. Ventura Lloveras. Entre los heridos se encuentran:

    David Agüero, de 48 años, quien se encuentra en buen estado de salud.

    Natalia Sad, de 38 años, con fractura de omóplato derecho.

    Isabel Morán, de 44 años, con traumatismo frontal.

    Guillermo Agüero, de 25 años, con fractura y luxación en el pulgar izquierdo.

    Samuel Calíbar, de 22 años, con lesiones en la zona nasal y pómulo derecho.

    Sergio Chávez, de 51 años, quien presenta politraumatismo torácico y permanece en observación.

    En cuanto a la investigación judicial, interviene el fiscal Francisco Pizarro, acompañado por el ayudante fiscal Facundo Romero y los auxiliares Santiago Archilla, Bernarda Touris y Martina Arias.

    Por su parte, el operativo policial estuvo a cargo de personal de la Seccional 8ª, con la participación del principal Martín Videla, el oficial subinspector Diego Garay, el sargento César Ruiz y el cabo Jorge Bravo.

    Mientras se esperan los resultados de las pericias y la autopsia correspondiente, la causa busca determinar las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo en una zona donde la calle Doncel finaliza y se conecta con calle Bufano.

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