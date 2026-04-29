Una joven denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo

Una joven, de 20 años, denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo del club Estudiantes de La Plata y, según su relato, los hechos sucedieron cuando era menor y entrenaba con el acusado. Tras el conocimiento del caso, la entidad deportista sacó un comunicado en el que se informó que desplegaron todas las herramientas para acompañar a la denunciante y que están a disposición de la Justicia.

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La causa se conoció en las últimas horas y en la denuncia se detalle el contexto en el que habría ocurrido el ataque. La joven expuso que cuando tenía 16 años el profesor la buscaba en el hogar de niños donde ella vivía y la llevaba a entrenar al club , momento en el que él le hacía varios comentarios desubicados.

Sin embargo, la denunciante expuso que todo cambió cuando un día el grupo entrenó en la casa del acusado y antes de llevarla al hogar le hizo masajes y le bajó los pantalones , de acuerdo a la información aportada por TN.

Desde aquel momento la menor empezó a sufrir abusos hasta diciembre de 2025 , aunque el profesor manifestaba que tenían una “relación amorosa” , lo que llevó a la joven intentar suicidarse.

El comunicado del Club Estudiantes de La Plata: “Informa que, ante la denuncia contra un trabajador de la institución por violencia de género radicada ante la Justicia, se desplegaron de manera inmediata todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y ponerse a disposición de las autoridades competentes”.

“En cumplimiento del Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación por Motivos de Género y/u Orientación Sexual, se dio intervención inmediata al Área de Género y Diversidad del Club, activando los mecanismos de acompañamiento y protección de derechos previstos en dicho protocolo”.

“Como medida preventiva urgente y, a fin de resguardar la integridad de la persona denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y asegurar un ámbito institucional seguro, la Comisión Directiva procedió a la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado mientras se sustancia el procedimiento correspondiente”.

“En virtud del principio de confidencialidad que rige las actuaciones y, a fin de preservar la intimidad de la denunciante y evitar su revictimización, el Club no brindará información adicional sobre el caso. Cualquier comunicación futura dependerá exclusivamente de la voluntad de quien realizó la denuncia”.

“El Club Estudiantes de La Plata exige a los medios de comunicación y a la comunidad en general que actúen con plena responsabilidad y sensibilidad, absteniéndose de difundir datos que permitan identificar a la denunciante y resguardando su identidad y privacidad”, concluye.