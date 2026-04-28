    • 28 de abril de 2026 - 21:57

    Criadero clandestino: hallan desde antílopes de la India a guacamayos en una finca

    Un criadero clandestino fue descubierto en Pocito con antílopes de la India, guacamayos y otras especies. Intervino Ambiente y la Justicia.

    Antílopes de la India, guacamayos y otros animales exóticos fueron rescatados en un criadero clandestino en Pocito.

    Antílopes de la India, guacamayos y otros animales exóticos fueron rescatados en un criadero clandestino en Pocito.

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    Un operativo de la Policía Rural permitió desbaratar un criadero clandestino de animales exóticos en San Juan, donde se hallaron especies de alto valor y tenencia restringida. El procedimiento se realizó en una finca de Pocito y derivó en actuaciones judiciales e intervención ambiental.

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    Fauna exótica en un criadero clandestino

    El operativo fue llevado adelante por la Unidad Rural N° 4, dependiente de la División Policía Rural D-5, tras una investigación que permitió ubicar el predio en Callejón Morla, entre calles 7 y 8, en la finca “La Isolina”. Allí, detectaron un criadero clandestino con múltiples especies.

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    En la requisa, los efectivos encontraron 11 antílopes de la India, 2 guacamayos, 2 llamas, 2 ciervos colorados y 1 loro paraguayo, lo que evidenció la magnitud del caso. El sereno del lugar, identificado como Dojoriti, presentó documentación vencida al momento del control, situación que agravó la infracción.

    Intervención oficial y medidas judiciales

    Personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se hizo presente y confirmó que el lugar no contaba con habilitación para la tenencia de fauna silvestre, incumpliendo la normativa vigente.

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    El hecho fue informado al Juzgado de Falta y Convivencia de Pocito, a cargo del Dr. Sergio Escamilla, quien dispuso iniciar un expediente contravencional por infracción a los artículos 343 y 340 y avanzar con las medidas legales correspondientes.

    Actualmente, los animales quedaron bajo la órbita de Ambiente, organismo que evaluará su estado sanitario y determinará su destino final, en un proceso clave para su preservación.

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