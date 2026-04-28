Juicio por la muerte de Diego Maradona: Ojeda reveló un audio clave contra médicos

En una jornada clave del juicio por la muerte de Diego Maradona , Verónica Ojeda sorprendió al tribunal al revelar que grabó en secreto una reunión médica donde se definió su internación domiciliaria. La testigo aseguró que el audio podría aportar datos determinantes en la causa.

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La expareja del exfutbolista afirmó que posee una grabación de 1 hora y 45 minutos del encuentro en el que participaron los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. Su defensa solicitó que el material sea incorporado al expediente judicial.

Durante su declaración, Ojeda explicó cómo se definió la atención médica del exjugador. Señaló que la decisión de la internación domiciliaria fue tomada por los profesionales , mientras la familia acompañaba lo que indicaban.

También apuntó contra Luque al recordar la operación por el hematoma subdural. Según su testimonio, la intervención no estaba prevista inicialmente y generó sorpresa en su entorno cercano.

Ojeda describió con crudeza el estado en el que encontró a Maradona en una de sus visitas. Afirmó que tenía signos visibles de deterioro físico , como sequedad en la piel y ojos amarillentos, lo que despertó su preocupación.

Además, lanzó acusaciones graves sobre el entorno que lo acompañaba. Sostuvo que se le suministraban bebidas alcohólicas y que encontró marihuana en la habitación, situación que, según dijo, denunció ante Matías Morla.

El momento más emotivo del juicio

Uno de los pasajes más conmovedores fue cuando relató el encuentro entre Maradona y su hijo. Ojeda recordó que el niño lo abrazó y todos rompieron en llanto, describiendo la escena como uno de los momentos más difíciles de la audiencia.

En la misma jornada también declararon familiares y peritos, mientras el proceso judicial continúa buscando determinar responsabilidades entre los siete imputados en la causa.