Allanamientos en Rivadavia: encontraron pistolas escondidas debajo de colchones y detuvieron a dos hombres

Dos hombres fueron detenidos este lunes en Rivadavia luego de que la Policía encontrara armas de fuego ocultas debajo de sus colchones durante allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia de San Juan, según informaron fuentes judiciales.

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El procedimiento se realizó a las 8:35, cuando personal de la Brigada de Investigaciones , junto a veedores judiciales y por disposición del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia , llevó adelante requisas en dos domicilios vinculados a la investigación.

La causa fue caratulada provisoriamente como tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra de uso civil condicional (dos hechos), prevista en el artículo 189 bis del Código Penal.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en el barrio Nuevo Cuyo , donde reside Fabián Arrieta . Allí, en su habitación y debajo del colchón, los efectivos hallaron una pistola de color negro, dos miras telescópicas, dos cartuchos calibre 7,62, dos cartuchos 9 milímetros y un cartucho calibre .22 .

Ante ese hallazgo, Arrieta fue aprehendido de inmediato en el lugar.

En simultáneo, en otro operativo realizado en Lote 2541, domicilio de Leandro Esteban Ortiz, los uniformados encontraron dentro de una caja de madera ubicada debajo de su colchón una pistola negra marca Bersa.

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Tras el secuestro del arma, Ortiz también fue detenido de forma inmediata.

En ambos domicilios intervino personal de Criminalística junto al perito balístico, quien realizó el levantamiento de las armas bajo cadena de custodia y con los respectivos precintos judiciales.

La investigación quedó en manos de la fiscal de turno, Yanina Galante, junto al ayudante fiscal Andrés Cerutti, bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia establecido por la Ley 1851-O.