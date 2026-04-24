    • 24 de abril de 2026 - 10:44

    Sergio Miodowsky sobre la coparticipación: "Con austeridad y gestión, logramos sostener obras pese a la caída de recursos"

    El intendente de Rivadavia aseguró que la reducción de cargos políticos y la optimización de gastos permitieron ahorrar cientos de millones de pesos.

    Sergio Miodowsky.

    Sergio Miodowsky.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un contexto económico adverso marcado por la caída de la recaudación y la reducción de fondos coparticipables, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, destacó que su gestión logró sostener el ritmo de obras y servicios mediante una política de austeridad y administración eficiente de los recursos. “El país no es ajeno a la crisis, y los municipios tampoco. Recibimos menos fondos, pero eso nos obliga a ser más eficientes”, señaló el jefe comunal en diálogo radial.

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    En su plan de obra de mejoras en el departamento, el municipio de Rivadavia inauguró hace un par de días la plaza del Barrio Natania XV.

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    Entre las primeras medidas adoptadas al asumir, Miodowsky remarcó la reducción de la planta política, con la eliminación de cinco cargos. Según detalló, esta decisión permitió un ahorro cercano a los 450 millones de pesos en dos años. A eso se sumó la compra de maquinaria propia —en reemplazo del alquiler—, lo que generó otro importante ahorro que, en conjunto, rondaría los 700 millones de pesos.

    “Ese dinero lo volcamos directamente en obras para los vecinos”, afirmó. En ese sentido, destacó la implementación de un plan de pavimentación con fondos municipales, que complementa los programas provinciales, y la adquisición de equipamiento que permitió mejorar la capacidad operativa del municipio.

    El intendente aseguró que actualmente hay 19 frentes de obra en ejecución en distintos puntos del departamento, que incluyen trabajos de pavimentación, bacheo, iluminación, construcción y mejora de espacios públicos. Respecto a la asistencia social en un escenario de creciente demanda, Miodosky sostuvo que el municipio prioriza las necesidades básicas y trabaja en contacto permanente con los vecinos. “Hay que administrar como en una casa: no se puede gastar más de lo que entra. Es clave fijar prioridades y usar el sentido común”, expresó.

    Consultado sobre los reclamos de otros intendentes por la falta de recursos, evitó opinar sobre otras gestiones, aunque remarcó que la situación es compleja para todos. No obstante, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó que la distribución de fondos y obras “llega a todos los municipios sin distinción política”.

    En cuanto a lo que viene, adelantó que continúan los trabajos de pavimentación y mejoras urbanas en diferentes barrios, además de nuevos proyectos de mayor envergadura en análisis. También anunció el inicio de la temporada de poda a mediados de mayo y obras en zonas clave como calle Calívar, donde se proyectan mejoras en veredas y tránsito.

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