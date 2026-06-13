    • 13 de junio de 2026 - 08:13

    Viento sur y lloviznas, así estará el clima este sábado 13 de junio en San Juan

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de apenas 11°C.

    Se espera viento sur y lloviznas por la noche de este sábado.

    Se espera viento sur y lloviznas por la noche de este sábado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El frío seguirá marcando el ritmo de las mañanas en San Juan, pero esta vez lo hará con un fuerte viento sur y la posibilidad de lloviznas en la noche. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 13 de junio comenzará con el cielo algo nublado y una temperatura mínima de 3°C.

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    Como viene ocurriendo desde hace varios días, el sol seguirá prácticamente escondido en el cielo sanjuanino y la máxima estará apenas en torno a los 11°C. Además, el SMN advirtió que en horas de la mañana comenzará a soplar un fuerte viento sur que intensificará sus ráfagas en la tarde. Tanto así que se espera que las velocidades oscilen entre 40 y 60 kilómetros por hora, por lo que se pide que la población tome los recaudos necesarios.

    En horas de la noche el viento dará paso a la posibilidad de lloviznas aisladas, aunque el porcentaje de probabilidad es relativamente bajo, indicó el SMN.

    Las condiciones meteorológicas se mantendrán durante el domingo. Se prevé que será un día con una mínima de -1°C y una máxima de 15°C, con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

    Pronóstico del tiempo en San Juan

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    Pronóstico del tiempo del sábado 13 de junio de 2026.

    Pronóstico del tiempo del sábado 13 de junio de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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