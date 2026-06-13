NODOS. Especialistas en educación, hoy crean soluciones para la minería

Nodos es una empresa sanjuanina con 15 años de historia que combina una fábrica de software con un fuerte propósito en el área de educación. Fue en este sector donde crearon algunos de sus productos insignia y luego saltaron a otras áreas, teniendo ahora en su cartera varios desarrollos para la minería y también para el sector público tanto provincial como nacional. Su vocero, Marcelo Cuenca, contó que desde hace tres años empezaron a trabajar con IA y lo hicieron con un enfoque institucionalizado.

Es que en Nodos decidieron crear un sector específico de Innovación y Mejora Continua , lo que les ha permitido ganar premios de excelencia y emprendimiento a nivel nacional. Esta parte de la firma trabaja con esta novedad tecnológica, aplicándola tanto en sus productos, que ofrecen a clientes como a nivel interno, para resolver mejor y de forma más eficiente el día a día de la empresa.

La IA se aplica de forma transversal: desde su plataforma educativa Mentis , donde un asistente inteligente ayuda al estudiante a aprender en lugar de solo resolverle la tarea, hasta procesos de gestión pública y minera , como el uso de OCR (reconocimiento óptico de caracteres) e IA para la búsqueda en currículums o la automatización de flujos de trabajo con herramientas como N8N, una plataforma que conecta distintas aplicaciones o herramientas. Entre los productos que crearon desde Nodos está la web que permite cargar el CV para trabajar en la empresa Vicuña, donde muchos sanjuaninos y argentinos sueñan con conseguir un trabajo en el proyecto de cobre.

Los avances a través de la IA han mejorado su competitividad al hacer más eficientes los procesos de desarrollo (front-end y back-end), permitiéndoles una mayor autonomía y eficiencia en el consumo de recursos tecnológicos. El objetivo a futuro es seguir liderando la transformación digital inclusiva, impulsando sus plataformas en ministerios de educación de todo el país. Para mantenerse actualizados, la empresa implementa capacitaciones permanentes cada viernes, cuando el equipo de innovación "derrama" los nuevos conocimientos sobre toda la organización, fomentando una identidad adaptativa.

Vez a la semana el equipo de Nodos tiene reuniones para capacitarse sobre IA, para poder estar al día con los avances constantes en la tecnología.

El dato

Nodos se encargó con un equipo de 11 profesionales de hacer el relanzamiento de Ciudadano Digital de San Juan y hoy tiene herramientas desarrolladas en Mi Argentina.

“La IA es pura evolución y la usarán todos”

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Para Marcelo Cuenca, "la IA es pura evolución y la usarán todos. Va a tener un impacto como el que tuvieron el lavarropas automático o los pañales, que cambiaron la vida de todos". Para el empresario esta tecnología "es algo que tarde o temprano todos terminarán usando, porque los beneficios son indiscutibles". Afirmó que no se puede dejar de usar si se quiere ser competitivo, mencionando incluso que en Europa ya existe jurisprudencia donde "un médico puede ser sancionado por un mal diagnóstico si no utilizó IA para asistir al paciente".

Sin embargo, Cuenca enfatizó en que el gran desafío no es la herramienta en sí, sino el crecimiento intelectual del profesional que la guía. Sostuvo que, si el humano no evoluciona a la par de la tecnología, no podrá supervisarla adecuadamente y la IA podría incurrir en errores graves o "divagues". Su visión es que debemos "elevarnos a raíz de ella, tiene que servir para potenciar el conocimiento profesional y asegurar que la tecnología sea un motor de inclusión y eficiencia, especialmente en áreas como la educación".