WES. HireyPotter, el "reclutador mágico" que actúa sin margen de error

WES es una empresa sanjuanina dedicada a brindar soluciones informáticas de distinta índole, fundada por cuatro amigos durante el 2011; pero fue recién en el 2022 cuando incorporó la IA. Dentro de los servicios que ofrece se aboca a seleccionar los mejores perfiles de talentos de IT para empresas nacionales e internacionales, siendo "HireyPotter" el aliado ideal.

DAMS. De revolucionar los cielos a apostar por la mejora de procesos internos

A finales del 2024 Franco Villán, uno de los fundadores de WES, comenzó a investigar sobre la creación de agentes de IA generativa y así nació HaireyPotter. Inició como un centro de proceso de reclutamiento de profesionales de software, analizando perfiles y agilizando las instancias de entrevistas. Posteriormente se logró un avance mayor, permitiendo que el agente pudiera enlazarse a otras plataformas y emplearse plenamente en todos los procesos internos de la firma.

"Es una ayuda definitiva, ya que el reclutador es asistido en sus decisiones", comentó Juan Tripolone, Project Leader- SupplyChain Assistant de WES, quien en su momento instó a incorporar la IA con el propósito de optimizar los tiempos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

La herramienta generativa no es solo un asistente. Es aprovechada para el desarrollo de softwares y productos digitales apuntando a dos sectores estratégicos: salud y minería; y para acompañar la transformación digital de empresas de todo el mundo.

Debido a la importancia que tiene este instrumento en la empresa es que las capacitaciones se van generando a demanda de cada área particular, con foco en los equipos de desarrollo, que son quienes comparten luego información de importancia con los clientes sobre cómo es que razona la IA, qué pedir y qué se puede esperar.

Para WES el uso de la herramienta tiene un triple impacto: mejorar la calidad de vida, brindar asistencia acertada y reducir tareas repetitivas, con el objetivo que el trabajador pueda enfocarse en lo importante, apostando al desarrollo, creatividad y pensamiento crítico.

La cifra

4

Son los años que llevan usando IA generativa en sus procesos internos y productos

El dato

HireyPotter es ideal para el modelo de negocio de "staff augmentation" (aumento de personal), ubicando talentos IT ante requerimientos nacionales e internacionales.

"No es una herramienta más"

WhatsApp Image 2026-06-09 at 13.15.06 (1) Franco Villán, fundador y executive manager de WES.

Una de las misiones de la empresa es mejorar la calidad de vida reduciendo el margen de error, y eso lo lograron incorporando herramientas que se gestionan en base a la IA para realizar acciones. Esto permite un mayor desarrollo de labores, enfocando el accionar humano en lo importante.

"Personalmente creo que la incorporación de la IA en las unidades de negocio es un antes y un después", apuntó Franco Villán, fundador y Executive Manager de WES. "No es una herramienta más, es la primera herramienta que permite hacer inferencias, tomar decisiones y tener un proceso creativo diferente al de otras tecnologías", agregó.

Apuntando al desarrollo de agentes, la empresa logra enfocarse en tareas puntuales que permiten seguir potenciando su oferta.