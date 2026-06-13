AVANTTI. La plataforma digital que avanza para mejorar la gestión de eventos

Avantti es una innovadora plataforma de software diseñada para facilitar la realización de eventos. En un mismo sitio se gestiona la venta de entradas, el staff, la seguridad, entre otros aspectos que hacen a la producción integral. Con tres años en el mercado sanjuanino, la incorporación de la Inteligencia Artificial se dio en la estructura interna en los últimos seis meses, marcando una bisagra en la historia de la empresa.

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Durante los primeros años de desarrollo del sitio, Agustín Nozica y Joaquín Cortez, los fundadores de Avantti, solo hacían uso de la herramienta tecnológica para desarrollos de estética e imagen, documentación, organización de datos y tareas menores, realizando el resto de las acciones de forma tradicional, con todo lo que eso implicaba en tiempo y energía humana. Todo cambió hace seis meses, cuando la IA representó un cambio crucial en la dinámica de la empresa . Sobre este punto, Nozica detalla que gracias a los modelos vigentes más potentes que ofrece el mercado lograron avanzar a gran velocidad y con seguridad. "Hoy podés descansar en la IA, cuando antes no", precisó el joven emprendedor.

Dentro de los cambios que representó hacia la funcionalidad del proyecto se encuentra la creación de "Tito", un asistente virtual que facilita el intercambio de información con usuarios de manera clara, amable y casi humana, con una alta efectividad en la respuesta vía WhatsApp. Se encuentran en entrenamiento constante con lenguaje natural para nutrirlo de información, con el objetivo de demandarle mayores labores sin necesidad de tener que aportar contexto en cada acción.

Apuntando a la democratización del conocimiento, la formación de quienes integran el proyecto es autodidacta, propiciando al intercambio de saberes, analizando en conjunto los pros y contras de incorporar las herramientas que van surgiendo y cómo complementarlas a las existentes.

"La IA es una máquina mega poderosa que sabe todo, pero si no le das una buena instrucción, no hará nada útil", reflexionó Nozica.

La cifra

85%

De las consultas de usuarios a la empresa son resueltas con Tito.

El dato

Uso de vibe coding, que implica crear y desarrollar sin usar códigos de programación, con un costo operativo mínimo.

“Dar foco a lo que realmente importa”

WhatsApp Image 2026-06-09 at 09.57.08 Agustín Nozica, co-fundador de Avantti.

Para Agustín Nozica, co-fundador de Avantti, la clave a la hora de incorporar IA de manera profesional, es brindarle contexto y entrenarla. De esta manera los procesos son más óptimos, requiriendo menos tiempo de la persona a la hora de darle una tarea.

"Donde veo un gran valor es en poder automatizar las tareas repetitivas y dar foco a lo que realmente importa", acotó.

Avantti es ejemplo de cómo apalancar un proyecto con el uso correcto. Sobre este aspecto Nozica remarcó: "Vemos una gran ventaja en el uso de inteligencia artificial en cuanto a poder hacer mucho más con la misma cantidad de gente y poder entregar valor mucho mas rápido".

Suministrar la información correcta permitirá eficientizar las tareas y ganar tiempo.