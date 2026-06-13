DAMS. De revolucionar los cielos a apostar por la mejora de procesos internos

DAMS es una consultora de ingeniería con 9 años de presencia en San Juan, enfocada principalmente en la ingeniería civil, agrimensura y exploración minera. Reconocida por ser pionera en el uso de drones , la empresa incorporó la IA hace un año y medio para potenciar sus procesos internos y servicios operativos. Con este nuevo paso confirmó que es un grupo de profesionales que se mantiene atento y apostando por lo último que ofrece la tecnología.

En la práctica, utilizan la IA para procesar algunos de los datos que obtienen desde el aire. El vocero de la empresa, Santiago Azcona, señaló ejemplos como el uso para el conteo de personas, detección de vehículos y clasificación de minerales según su espectro. Además, han creado una base de conocimiento compartida con esta información que hoy está vinculada a su sistema de gestión de calidad, donde todo el personal puede consultar procedimientos y nutrir una base de datos inteligente que funciona como un "Google interno" de la consultora.

Usan tanto herramientas abiertas al público como otras más sofisticadas. Azcona contó que incluso les permite hacer tareas simples, como tener la transcripción de una videollamada con el equipo.

El principal beneficio logrado ha sido la productividad y el ordenamiento de sus procedimientos, lo que se traduce en respuestas más rápidas y precisas para sus clientes mineros. La proyección a futuro de DAMS es audaz: imaginan a la IA no solo como un proceso, sino integrado a todos los niveles de trabajo y con mayor autonomía gracias a la evolución que tendrá la tecnología.

En cuanto a la capacitación , han optado por un enfoque práctico y de autoaprendizaje, adquiriendo licencias avanzadas para que el personal experimente y comparta hallazgos. Azcona dijo que “ la IA está cambiando nuestra forma de trabajar y de mostrarnos al mundo; hoy es nuestra tercera fuente de tráfico web , aportando transparencia y permitiéndonos coordinar mejor en entornos que tienden a ser cada vez más remotos".

La cifra

1,5

Años llevan aplicando el uso de inteligencia artificial y la política de la empresa fue darle acceso a todos los trabajadores, para que puedan explorar por sí mismos.

El dato

En DAMS encontraron que tienen más visitas a su página a través de los resultados que arrojan IA como Chat GPT que plataformas profesionales como LinkedIn

“Un aliado para la mayor transparencia”

Santiago Azcona Santiago Azcona, CEO de DAMS, la empresa de servicios de ingeniería que impulsó el uso de drones.

Santiago Azcona ve en la IA una herramienta que aporta, ante todo, "un aliado para la mayor transparencia en la información". Destaca un fenómeno nuevo: la IA está cambiando la forma en que el mundo encuentra a las empresas. Mencionó que hoy ChatGPT "hoy es la tercera fuente de tráfico hacia nuestra página web, superando a otras redes sociales como LinkedIn o Instagram, que antes eran más representativas". Esto, explicó, se produce cuando los usuarios "hacen consultas técnicas y la IA les refiere las fuentes, así llegan a nuestro sitio, por eso estamos apostando a posicionarnos ahí".

Hacia el futuro, Azcona imagina la IA no solo como un software de fondo, sino como un "ente o robot vivo, que camina al lado del equipo en la oficina, funcionando como un actor concreto en la coordinación y organización". Considera que esta tecnología permitirá coordinar mejor los equipos, facilitando incluso el trabajo remoto gracias a la automatización de informes y resúmenes de reuniones que ya realizan herramientas integradas. Su opinión final es que, "aunque la línea entre lo humano y lo artificial será difícil de distinguir, la IA ya está transformando la manera de trabajar y de mostrarnos al mundo".